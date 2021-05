Nebikon Neue Mitglieder der Bildungskommission gewählt

Als Mitglied der Bildungskommission Nebikon wurde für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 Corina Gäumann-Schwarz (parteilos) in stiller Wahl gewählt. Sie tritt ihr Amt am 1. August 2021 an.

Ebenfalls in stiller Wahl gewählt wurden folgende Mitglieder des Urnenbüros mit Amtsantritt per 1. September 2021: Marina Bucher (FDP, neu); Philipp Graf-Kaufmann (FDP, neu); Silvia Koller-Birrer (CVP, bisher); Manfred Marbacher (CVP, bisher); Christina Schärli (FDP, neu) und Madeleine Schwegler (CVP, neu), heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.