Bald wird im Ibach entsorgt: Das neue Recyclingcenter öffnet am 24. August Das wird das Entsorgungsverhalten vieler Bewohner der Stadt und Agglomeration Luzern ändern: Am Montag, 24. August, öffnet das Recyclingcenter neben der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage Ibach. Der Ökihof Emmenbrücke schliesst schon vorher.

Blick in den Sammelbereich des neuen Recyclincenter Ibach. Bild: PD/Real

(jvf) Für rund 18 Millionen Franken hat der Gemeindeverband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (Real) neben der alten Kehrichtverbrennungsanlage Ibach in der Stadt Luzern ein neues Recyclingcenter gebaut. Nach 15-monatiger Bauzeit wird es nun in Betrieb genommen: Ab dem 24. August ist es für private Haushalte geöffnet, ab dem 7. September für Gewerbekunden, wie Real am Donnerstag mitteilt.

Am neuen Standort mit dem markanten Holzdach kann eine breite Palette an Wertstoffen und Abfällen entsorgt werden. Um Zustände wie vor dem Ökihof in Horw zu vermeiden, wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet, das flüssige Abläufe ermöglicht und Rückstau auf die Reusseggstrasse verhindern soll. Eine Staustrecke entlang des Recyclingcenters sorgt für ein geordnetes Verkehrsregime. Am Standort Ibach wird auch die Sammelfahrzeugflotte parkiert:

Bild: PD/Real

Die auffälligen Holzbauten wurden mit Luzerner Holz realisiert. Auf dem Hallendach mit einer Fläche von rund 2250 Quadratmetern befindet sich eine Fotovoltaik-Anlage. Mit einer Leistung von rund 381 Kilowatt erzeugt sie über das ganze Jahr eine Energiemenge von 322‘000 Kilowattstunden. Dies entspricht dem Stromverbrauch von gut 75 Haushaltungen.

Ökihof in Emmenbrücke schliesst in einer Woche

Im Zuge der Eröffnung werden der Ökihof in Emmenbrücke und der KVA-Satellit an der Reusseggstrasse 4 geschlossen. Bereits ab Freitag, 14. August, ist der Betrieb im Ökihof Emmenbrücke eingeschränkt. Am Mittwoch, 19. August, wird er definitiv geschlossen. Der KVA-Satellit ist noch bis am 31. August für Gewerbekunden geöffnet.