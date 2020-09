Neubau an der Emme: Baugesuch für Businesspark in Werthenstein eingereicht In Werthenstein sind 20 Kleinwohnungen und 880 Quadratmeter Gewerbefläche geplant. Mit dem Projekt «Mittelpunkt» soll Leben in die Gemeinde an der Emme einkehren.

So soll der neue Gebäudekomplex Mittelpunkt aussehen. Visualisierung: PD

Leben, Wohnen und Arbeiten an der Emme. So lautet das Motto des geplanten Businessparks «Mittelpunkt» in Werthenstein. «Mit dem Bauprojekt wollen wir Werthenstein etwas mehr beleben», sagt Walter Roos, Bauherr des Projekts «Mittelpunkt». Kosten soll das Projekt rund 9,2 Millionen Franken. Die örtliche Firma Roos Immo AG reichte in der letzten Woche das entsprechende Baugesuch ein. Das Projekt liegt seit dem 10. September bei der Gemeinde Ruswil öffentlich auf – am 29. September läuft die Einsprachefrist ab.

Werthenstein sei kein Hotspot, in welchem viel laufe, der Bauherr betont aber die attraktive Lage des geplanten Neubaus. Der Gebäudekomplex soll nämlich auf dem Areal des Gasthauses zur Emme gebaut werden. Der Standort ist in unmittelbarer Nähe per Bus und Zug erreichbar. Das Gasthaus mit den Hotelzimmern soll im Rahmen des Projekts erweitert und saniert werden. Im Anbau des Gasthauses sollen 20 Kleinwohnungen und 880 Quadratmeter Gewerbefläche entstehen. Im März nächsten Jahres wird die Roos Immo AG das Kaufrecht auf das 4000 Quadratmeter grosse Areal einlösen. Roos sagt:

«Die Lage ist optimal, da der Standort sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen ist.»

Für Autofahrer werden rund 40 Aussenparkplätze und eine Einstellhalle mit 31 Parkplätzen zur Verfügung stehen.

Kleinwohnungen und neue Gewerbeflächen

Auf dem Areal, wo der neue Businesspark entstehen soll, wollte der aktuelle Grundstückbesitzer bereits 2016 zwei Mehrfamilienhäuser bauen. Dieses Bauprojekt wurde damals bewilligt, aber nie umgesetzt. Letztlich war die Nachfrage nach den Wohnungen zu gering. Beim damaligen Bauprojekt wäre das Gasthaus zur Emme abgerissen worden. Walter Roos sagt: «Die Bevölkerung in der Region ist froh, dass das Gasthaus bestehen bleibt.»

Für Familienwohnungen sei die Nachfrage in der Region schlecht, Roos setzt deshalb auf ein anderes Konzept. Im Neubau sollen 880 Quadratmeter als Gewerbefläche genutzt werden – das Nutzungspotenzial sei äusserst vielfältig: Zu vermietende Co-Working-Spaces seien denkbar, genauso wie ein Showroom, ein Laden oder eine Praxis. Roos schaut sich derzeit nach potenziellen Mietern und Käufern um: «Ich bin für alles offen und schaue, was möglich ist.» Nebst den Gewerbeflächen sind 20 Kleinwohnungen vorgesehen – zur Miete oder als Eigentum. Die Wohnungen seien unter anderem für Temporärarbeiter geeignet. Der Bauherr sagt:

«In der Umgebung gibt es viele Firmen mit internationalen Mitarbeitern, die auch eine befristete schöne Wohnung suchen.»

Der «Mittelpunkt» könnte nebst den internationalen Mitarbeitern auch für ältere Menschen und Studenten attraktiv sein – daher seien auch Alters- und Studentenwohnungen ein Thema. Wenn die Nachfrage besteht, würden auch möblierte Wohnungen angeboten werden. Diese könnten nach Wunsch durch das Hotelpersonal gereinigt werden. Die möblierten Wohnungen sind wochen- oder monatsweise mietbar. Im ersten Obergeschoss wird ein kleiner Wellnessraum eingerichtet, dieser soll allen Bewohnern zur Verfügung stehen.

Wenn alles nach Plan läuft, erfolgt der Baustart im Frühling 2021. Im Sommer 2022 soll der Neubau fertiggestellt sein.