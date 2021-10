Projekt Neubau des Luzerner Theaters: Architekturwettbewerb startet Der Architekturwettbewerb für das neue Theater kann beginnen. Die Ausschreibung beginnt am Samstag.

Das Luzerner Theater an der Reuss soll abgerissen werden und einem Neubau weichen. Bild: Boris Bürgisser Luzern, 10. Mai 2021)

Das Wettbewerbsverfahren für ein neues Luzerner Theater startet mit der Ausschreibung am 9. Oktober über die Publikation im Luzerner Kantonsblatt und auf der Plattform Simap, dem Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen. Die Stadt rechnet damit, dass sich 80 bis 100 Architektenteams aus dem In- und Ausland am Wettbewerb beteiligen werden.

Das Wettbewerbsverfahren wird zweistufig und anonym durchgeführt. In der ersten Stufe könne ein breiter Fächer an guten Ideen für das neue Luzerner Theater auf dem Theaterplatz evaluiert werden, teilte die Stadt mit. In der zweiten Stufe sollen noch zehn bis zwölf der «vielversprechendsten Entwürfe» weiter konkretisiert werden. Voraussichtlich Anfang 2023 wird die Bevölkerung über das Ergebnis informiert.

Für den Architekturwettbewerb sind 2,45 Millionen Franken vorgesehen, eine Million Franken wird von Mäzen Arthur Waser übernommen. Bis 2028 soll der heutige Theaterbau durch einen Neubau für 120 Millionen Franken ersetzt werden. (rem)