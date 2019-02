Neubau im Klostergarten Wesemlin in Luzern wird Fall für das Bundesgericht Nachdem das Luzerner Kantonsgericht die Beschwerde gegen das Bauprojekt abgewiesen hat, gelangen die Projektgegner nun an die höchste richterliche Instanz.

So soll die Überbauung beim Kloster Wesemlin aussehen. Visualisierung: PD/Marques Architekten

Das Neubauprojekt «Francesco» im Garten des Klosters Wesemlin in Luzern verzögert sich weiter. Nachdem das Kantonsgericht eine Beschwerde gegen das Projekt abgewiesen hat, ziehen die Beschwerdeführer nun den Fall an das Bundesgericht weiter. Es handelt sich dabei um zwei Anwohner, die Stiftung Archicultura für Orts- und Landschaftsbildpflege und eine Immobilienfirma mit Sitz in der Stadt Luzern.

Die Projektgegner bemängeln, dass der Neubau aus Gründen des Denkmalschutzes unzulässig sei und nicht ins Ortsbild passe. Das Kantonsgericht war jedoch der Ansicht, dass die Klostermauer, die für das Projekt durchbrochen würde, nicht unter Denkmalschutz steht.

Mieten sollen Fortbestand des Klosters sichern

Im Neubau sollen auf sechs Stöcken 30 Wohnungen realisiert werden. Mit den erwarteten Mieteinnahmen wollen die Kapuziner den Betrieb und Erhalt der Klosteranlage sichern. Dies, weil die Zahl der Mönche ab- und deren Alter zunimmt. Sie können das Kloster nicht mehr alleine bewirtschaften. (std)