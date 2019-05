Neue Chefin soll Verband Regionaler Entwicklungsträger Sursee-Mittelland führen Der Verband Regionaler Entwicklungsträger Sursee-Mittelland steht vor einer Rochade im Vorstand: Für den abtretenden Präsidenten Charly Freitag steht Karin Schnarwiler in der Pole Position.

(ep) Sursee-Mittelland Die Oberkircher CVP-Gemeinderätin Karin Schnarwiler soll künftig den Verband des regionalen Entwicklungsträgers (RET) Sursee-Mittelland führen. Sie stellt sich als Nachfolgerin des per 30. Juni zurücktretenden Charly Freitag (Beromünster, FDP) zur Verfügung. Dieser ist zum neuen Direktor der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) gewählt worden und hat die Stelle am 1. Mai angetreten. Freitag präsidierte den RET seit 2012.

Schnarwiler (46) wohnt seit acht Jahren in Oberkirch und ist verheiratet. Die Wahl für den Rest der Amtsdauer 2017 bis 2020 erfolgt an der Delegiertenversammlung vom 25. Juni.

RET künftig mit zwei Vizepräsidenten

Weiter soll mit dem GLP-Kantonsrat Markus Hess eine weitere Person in der Verbandsleitung Einsitz nehmen. Es ist vorgesehen, dass dieser künftig das Vizepräsidium übernimmt – zusammen mit dem jetzigen Vizepräsidenten Beat Leu (CVP). Mit Hess will der RET «direkte Kontakte und Zugänge zum Kantonsparlament haben, um regionalpolitische Anliegen direkt in den Ratsbetrieb einbringen zu können». Der 61-jährige Hess ist verheiratet und hat zwei Töchter.