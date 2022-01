Neue Corona-Massnahmen Fasnachtsumzüge ohne 3G laut Bund nun möglich – Ball liegt beim Kanton Luzern Bei Grossanlässen im Freien können Kantone neu von Zugangsbeschränkungen absehen. Das Lozärner Fasnachtskomitee schöpft grosse Hoffnung für seine Umzüge Ende Februar.

Der Bundesrat hat am Mittwoch zwar die Corona-Massnahmen teils bis Ende Februar, teils sogar bis Ende März verlängert. Doch gelockert hat er die Schraube ausgerechnet bei Grossveranstaltungen im Freien: Kantone können dies neu auch ohne Zugangsbeschränkungen bewilligen. Dieser Begriff ist nicht weiter konkretisiert. Es dürfte aber beispielsweise die 3G-Pflicht betreffen. Mit anderen Worten: Ein Fasnachtsumzug wäre neu also möglich. «Wir nehmen dies mit grosser Freude zur Kenntnis», sagt Peti Federer, Sprecher des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK). Im Gegensatz etwa zu Kriens hat das LFK an der Durchführung der Umzüge bis jetzt festgehalten, entsprechend sagt er:

«Unsere Gesuche sind immer noch beim Kanton hängig und wir erhalten sie aufrecht.»

Schwein gehabt! Vielleicht finden die Luzerner Umzüge doch statt. Hier die Gruppe Congressus Ebrius am Güdismontag 2020. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2020)

Die Erwartungshaltung beim LFK ist riesig, wie Federer sagt: «Bis jetzt hiess es immer, dass man Umzüge derzeit gar nicht bewilligen könne - das hat sich nun geändert.» Mit Spannung erwartet er den Runden Fasnachts-Tisch vom kommenden Dienstag. Falls die Umzüge danach tatsächlich bewilligt werden, dann hätten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer noch rund vier Wochen Zeit für die Vorbereitung. «Wir haben ihnen immer gesagt, dass sie weiterbasteln sollen», sagt Federer. «Doch wir wissen von einigen, die den Wagenbau in der Zwischenzeit eingeschränkt haben.» Es sei daher gut möglich, dass die eine oder andere Umzugsnummer womöglich in abgespeckter Form daherkomme. Das macht laut Federer aber gar nichts. Denn das LFK-Motto heisst ja dieses Jahr schliesslich:

«Hauptsach Fasnacht!»

Das sagen die Stadt und der Kanton Luzern

Laut Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen bei der Stadt Luzern, befindet sich die Stadt im Austausch mit dem Kanton Luzern. Er sagt: «Gemäss neu geltender Verordnung des Bundes können die Kantone für Grossveranstaltungen nun Ausnahmen von der Pflicht zu Zugangsbeschränkungen bewilligen.» Der Kanton und die Stadt wollen gemäss Lütolf die neue Ausgangslage nun gemeinsam beurteilen. Dies wiederum diene dann als Diskussionsgrundlage für den Runden Fasnachts-Tisch vom kommenden Dienstag. Daran nehmen neben Stadt und Kanton unter anderem auch das Lozärner Fasnachtskomitee und die Polizei teil. Lütolf sagt:

«Ziel des runden Tisches ist die Klärung des gegebenen Handlungsspielraums.»

Das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern wird sich im Laufe des Donnerstagsnachmittags dazu äussern.