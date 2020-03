Neue Ein- und Ausstiegsstellen: Mehr Sicherheit beim Reussschwimmen und Schutz für Fische Die Stadt Luzern erstellt zwei zusätzliche Ein- bzw. Ausstiegsstellen fürs Schwimmen in der Reuss. Dies soll einerseits mehr Sicherheit für Schwimmer und andererseits mehr Schutz für Fische gewährleisten.

(rai) Die Stadt Luzern platziert neue Ein- und Ausstiegsstellen entlang des Xylophonweges und in der Nähe der St.Karli-Kirche, wie sie am Donnerstag mitteilt. So Sollen Reussschwimmer schon vor dem Nordpol ein- oder aussteigen können, was auch kürzere Schwimmabschnitte ermöglicht.

Die Ausstiegsstelle am Xylophonweg

Zeichnung: Stadt Luzern

Die Ausstiegsstelle bei der Grünanlage St. Karli

Zeichnung: Stadt Luzern

Der Standorte wurden gemäss Stadt auch aus Naturschutzgründen gewählt. Denn durch die neuen Stellen werden die Schwimmer von jenen Ufern ferngehalten, die bevorzugt von Fischen als Laichplätze genutzt würden.

Mitarbeiter des städtischen Arbeitsintegrationsprogramms ReFit setzen an den besagten Stellen gemäss Stadt diese Woche noch Buhnen. Das sind Steine, die das Ufer strukturieren, die Strömung bremsen und den Wasserfluss umleiten. Unmittelbar nach diesen Buhnen werden Metalltreppen gebaut. Es entstehen neue Lebens- und Schutzräume für Fische und und das Ein- und Aussteigen in die Reuss wird sicherer.

Rechtzeitig auf die Schwimmsaison sollen die Arbeiten bis Ende April fertig werden. Zusammen mit den bisherigen Massnahmen (rote Kästen mit Rettungsmaterial, Signaltafeln mit Flussregeln) stehe dann, wie die Stadt schreibt, einem verantwortungsvollen, aber auch sicheren Reussschwumm nichts mehr im Wege.