Neue Geschäftsleitungsmitglieder bei der Renggli AG Das Holzbau- und Generalunternehmen Renggli mit Sitz in Sursee und Schötz hat die Leitung zweier Geschäftsbereiche neu besetzt.

Die Geschäftsleitung der Renggli AG v.l.n.r.: Gabriel Ledergerber (neu), Max Renggli, René Maurer und Peter Hurni (neu).

(cg) Beim Holzbau- und Generalunternehmen Renggli mit Sitz in Schötz und Sursee gab es zwei Neubesetzungen in der Geschäftsleitung. Der 37-jährige Peter Hurni verantwortet jetzt den Posten des Bereichsleiters Business Services/CFO. Er kann gemäss Mitteilung auf langjährige Erfahrungen im Finanz- und Controlling-Bereich zurückblicken. Gabriel Ledergerber verantwortet zudem den Bereich Generalunternehmung. Er bekleidete in verschiedenen Unternehmen leitende Funktionen, zuletzt als Leiter der Geschäftsstelle Luzern/Zug bei der Implenia Schweiz AG.

Weiter in der Geschäftsleitung ist René Maurer als Bereichsleiter Holzbau (seit 21 Jahren in der Unternehmung, davon 17 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung). Als CEO und Verwaltungsratspräsident amtet Max Renggli, der das Unternehmen in der vierten Generation führt.