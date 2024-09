Am Luks gibt es über 90 Personen, die einen Freiwilligendienst verrichten. Dieser Dienst ist der Seelsorge angegliedert und in fünf Gruppen aufgeteilt: die Sitzwache (Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden in der Nacht), die Gottesdienstbegleitung, IDEM «Im Dienste eines Mitmenschen» (Begleitung im Spital zu den Stationen und Untersuchungen), der muslimische Besuchsdienst und die Kommunionsgruppe (nur in Sursee). «Die Freiwilligenarbeit ist für das ganze Spital ein wichtiger Dienst und dient als Entlastung für die Mitarbeitenden», sagt Susann Schüepp. Nach einigen Abgängen habe es wieder Platz für Interessierte. Den Freiwilligendienst gibt es bereits seit 40 Jahren am Luks.