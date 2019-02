Neue Michelin-Sterne leuchten über der Zentralschweiz Das Restaurant Focus in Vitznau mit gleich zwei Sternen, sowie das «Ritzcoffier» des Bürgenstock-Resorts, das «Kreuz» in Dallenwil», das «Sens» in Vitznau und die «Krone» in Sihlbrugg mit je einem Stern gehören zu den Aufsteigern im «Guide Michelin Schweiz 2019». Die Verleihung erfolgte am Dienstagnachmittag im KKL. Hans Graber

Patrick Mahler und sein «Focus»-Team im Park-Hotel Vitznau haben mit ihrer geradlinigen Küche im letzten Herbst bereits die Kritiker des «Gault-Millau» voll überzeugt. Mahler – im «Focus» Nachfolger des nach Zürich abgewanderten Nenad Mlinarevic – schaffte auf Anhieb 17 Punkte.

(Bild: Boris Bürgisser, 4. August 2017)



Nun erteilten ihm am Dienstag im KKL Luzern auch die Inspektoren des «Guide Michelin» die höheren Weihen. Mahler steigt in den erlauchten Kreis der 2-Sterne-Häuser auf, von denen es in der Schweiz jetzt 20 gibt, darunter als bewährtes Lokal das «Adelboden» von Franz Wiget in Steinen:

2 Sterne (ganze Schweiz) Ascona TI: Ecco

Basel BS: Stucki –Tanja Grandits

Cossonay VD: Le Cerf

Hägendorf SO: Lampart’s

Küsnacht ZH: Rico’s

Lausanne VD: Anne-Sophie Pic

Montreux VD: Le Pont de Brent

Samnaun GR: Homann’s Restaurant

St. Gallen: Einstein Gourmet

St. Moritz GR: Ecco

Satigny GE: Domaine de Châteauvieux

Sierre VS: Didier de Courten

Steinen SZ: Adelboden

Vals GR: 7132 Silver

Vitznau LU: Park-Hotel – Focus (neu)

Wigoltingen TG: Taverne zum Schäfli

Zermatt VS: After Seven

Zürich: Ecco; Pavillon (neu); The Restaurant

Mit drei Sternerestaurants ist Vitznau in der Zentralschweiz die Gourmetdestination Nummer eins, hat doch das «Sens» im «Vitznauerhof» neu einen Stern erhalten. Das «Prisma» im Park-Hotel hatte bereits einen.

Sternenglück für das Park-Hotel Vitznau: Patrick Mahler und sein Team vom Restaurant «focus» schaffen auf Anhieb den Sprung in die Zwei-Sterne-Liga. (Bild: Urs Flüeler/Keystone)

Dass mit dem «Ritzcoffier» ein Restaurant des Bürgenstock-Resorts einen Stern abgekriegt hat, überrascht wenig. Eher schon, dass neu ein zweites Nidwaldner Haus denselben Grund zum Feiern hat: das «Kreuz» in Dallenwil. Gleiches gilt für die «Krone» in Sihlbrugg ZG.

1 Stern (Zentralschweiz) Andermatt UR: Chedi – The Japanese

Dallenwil NW: Kreuz (neu)

Escholzmatt LU: Rössli –Jägerstübli.

Hergiswil NW: Seerestaurant Belvédère

Hurden SZ: Adler

Menzingen ZG: Löwen

Bürgenstock: Ritzcoffier (neu)

Rigi Kaltbad LU: Regina Montium

Sihlbrugg ZG: Krone-Tredecim (neu)

Vitznau LU: Park Hotel – Prisma; Vitznauerhof – Sens (neu)

Gesamtschweizerisch hat sich zuoberst im Koch-Olymp nichts getan. Die Küchenchefs Peter Knogl («Cheval Blanc», Basel), Franck Giovannini («Hôtel de Ville, Crissier) und Andreas Caminada (Schloss Schauenstein, Fürstenau GR) leiten mit grosser Konstanz die Brigaden in den erlauchten drei 3-Sterne-Restaurants. Auf diesen dritten Stern warten muss Heiko Niederer vom «Dolder» in Zürich, bei «Gault-Millau» mit 19 Punkten der «Koch des Jahres 2019».

Insgesamt führt der neue «Guide Michelin» 128 Sternerestaurants auf. Rekord. Hinzu kommen 157 Lokale (darunter 26 neue) mit der Auszeichnung «Bib Gourmand». Das ist ebenfalls ein Höchstwert. «Bib Gourmand», benannt nach dem Michelin-Männchen Bibendium, empfiehlt Lokale, die qualitativ hochstehende Menüs zu einem vergleichsweise guten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Mit Betonung auf «vergleichsweise». Ein 3-Gänge-Menü (Vorspeise, Hauptgang, Dessert) ist für maximal 70 Franken zu haben. Nachprüfen kann man das an 21 Zentralschweizer Bib-Adressen. Neu dabei sind das Luzerner «Padrino» im Hotel National sowie zwei «Bistros», das eine im Hotel Balm in Meggen, das andere im «Belvédère» in Hergiswil am See. Letzteres ist nun wie Stefan Wiesners «Rössli» in Escholzmatt mit einem Sterne- und einem Bib-Lokal vertreten.

Bib Gourmand (Zentralschweiz) Adligenswil LU: Rössli.

Blatten b. Malters LU: Krone – Gaststube

Ebersecken LU: Sonne

Escholzmatt LU: Rössli – Chrüter-Gänterli

Gurtnellen UR: Im Feld

Hergiswil NW: Seebistro Belvédère (neu)

Hildisrieden LU: Bacchus Bistro & Genussmanufaktur

Hochdorf LU: Braui

Luzern: National – Padrino (neu); Reussbad

Meggen LU: Balm – Bistro (neu)

Oberägeri ZG: Hirschen

Ried-Muotathal SZ: Adler

Riemenstalden SZ: Kaiserstock

Sachseln OW: Engel

St. Niklausen OW: Alpenblick

Sempach LU: Adler

Sursee LU: Amrein’s

Wolhusen LU: Mahoi

Zug: Rathauskeller Bistro; Zum Kaiser Franz im Rössl

Im Schatten des «Gault-Millau»

Den «Guide Michelin» gibt es in der Schweiz seit 1994. Hierzulande steht er klar im Schatten des von den Ringier-Medien orchestrierten «Gault-Millau», der im breiten Publikum um einiges bekannter ist als der «Michelin» und mit seinen leicht zu lesenden Textchen auch etwas besser verdaulich. Der «Michelin» verzichtet auf überbordende Lobhudeleien und zuweilen pingelige Verrisse, arbeitet stattdessen stark mit Symbolen und sehr knappen Texten.

In der Fachwelt aber zählen «Michelin»-Sterne eher mehr als die Punkte des «Gault Millau». Die grosse Stärke des «Michelin»: Seine Profi-Tester, die in mehr als 30 Länder ausschweifen, sind überall gleich geschult. In allen Ländern, in denen der «Michelin» vertreten ist, gelten dieselben Kriterien. Bewertet wird übrigens nur das, was auf den Tisch kommt. Wie auch beim «Gault-Millau» fliessen Service und Ausstattung laut eigenen Angaben nicht in die Bewertung ein. Ob das freilich in der Praxis wirklich immer so ist, lässt sich schwer beurteilen. Die «Michelin»-Inspektoren testen anonym, geben sich aber bei offiziellen Besuchen nach Begleichen der Rechnung zu erkennen. Sie legen Wert darauf, dass ihre Auszeichnung dem Restaurant gilt und nicht dem Küchenchef, denn «Kochen auf Sterne-Niveau ist ein Mannschaftssport».

Der «Guide Michelin» ist immer auch ein Hotelführer. In der neuen Ausgabe für die Schweiz sind 458 Hotels und 777 Restaurants («Gault-Millau» 850) aufgeführt. Die gedruckte Ausgabe ist ab 8. Februar im Buchhandel erhältlich (416 Seiten, Fr. 33.–)