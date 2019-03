Neue Mieterin für die Villa Krämerstein in Kastanienbaum Für die Villa Krämerstein und mehrere Nebengebäude ist ein Mietvertrag unterzeichnet worden. Der Park der Liegenschaft bleibt weiterhin öffentlich zugänglich.

Die Villa Krämerstein und die meisten Nebengebäude sind an die Apeiron Holdings AG vermietet worden. Die Parkanlagen bleiben öffentlich zugänglich. (Bild: PD)

(pd/dvm) Die Gemeinde Horw hat in Zusammenarbeit mit dem Vermittlungsunternehmen Engel & Völkers Luzern eine langfristige Mieterin für die Villa, das Pförtnerhaus, das Gärtnerhaus und das Bootshaus der Liegenschaft Krämerstein gefunden. Das Haus am See der gleichnamigen Stiftung ist davon nicht betroffen, wie die Gemeinde Horw am Montag mitteilte.

Die neue Mieterin der Liegenschaft, die Apeiron Holdings AG, ist hauptsächlich als Beteiligungsgesellschaft tätig. Sie wird laut der Gemeinde ihre eigenen Büros beziehen und darüber hinaus Räume für Startup-Firmen zur Verfügung stellen. Die öffentliche Nutzung des Parks im bisherigen Rahmen sei weiterhin gesichert.

Damit konnte einem grossen Anliegen der Gemeinde Horw entsprochen werden. «Zusätzlich haben die Parteien vereinbart, dass ein Teil der vermieteten Gebäude für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung gestellt wird», heisst es in der Mitteilung weiter. In welchem Rahmen sei noch nicht bestimmt.

Die Apeiron Holdings AG wird der Gemeinde nach voraussichtlich ab Frühjahr 2020 in die Gebäude einziehen und ihren Firmensitz nach Horw verlegen. Sobald im Sommer die bisherige Zwischennutzung durch die Schule Kastanienbaum beendet sei, würden die notwendigen Renovations- und Umbauarbeiten durchgeführt.