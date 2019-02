Neue Prorektorin für die Pädagogische Hochschule in Luzern Dorothee Brovelli tritt die Nachfolge von Werner Wicki als Prorektorin an der PH Luzern an. Kilian Küttel

Dorothee Brovelli. (Bild: PD)

(pd/kük) Die neue Prorektorin des Bereichs Forschung und Entwicklung an der Pädagogischen Hochschule Luzern heisst Dorothee Brovelli (Bild). Der PH-Rat hat die Wahl genehmigt, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte.

Brovelli wird ihre Stelle am 1. September antreten, bereits seit 2005 ist sie in verschiedenen Funktionen an der PH Luzern tätig. Sie übernimmt die Nachfolge von Werner Wicki, der in Pension geht. Dorothee Brovelli wurde 1970 im Deutschen Würzburg geboren, ist promovierte Physikerin und hat 2018 die stellvertretende Leitung des Instituts für Fachdidaktik Natur, Mensch, Gesellschaft übernommen.