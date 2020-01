Neue Prorektorin und Prorektor für die Kanti Alpenquai Die Kantonsschule Alpenquai Luzern besetzt zwei Prorektorate neu: Esther Holl wird Prorektorin für die Klassenstufe 5-6 und Pirmin Suter wird Prorektor für die Klassenstufe 1-2. Gewählt wurden sie von Rektor Hans Hirschi.

Esther Holl Bild: Kanton Luzern

Gleich zwei Prorektorate an der Kantonsschule Alpenquai Luzern werden ab August 2020 neu besetzt: Esther Holl übernimmt das Amt als Prorektorin für die Klassenstufe 5-6 von Hubert Imhof, der nach 17 Jahren in dieser Funktion zurücktritt, weiterhin aber als Wirtschaftslehrer an der Kantonsschule Alpenquai tätig sein wird. Holl unterrichtet zudem seit 2011 am Gymnasium St. Klemens Pädagogik und Psychologie.

Pirmin Suter Bild: Kanton Luzern

Pirmin Suter wird Nachfolger von Martin Bisig als Prorektor für die Klassenstufe 1-2. Bisig wurde als Rektor der Kantonsschule Willisau gewählt wurde. Pirmin Suter unterrichtete auf Volksschulstufe und ist seit 2013 Lehrer der Kantonsschule Wettingen im Aargau.