Video: Laura Zimmermann / Keystone-SDA

Neue Saison Circus Knie kehrt mit Bastian Baker und Ursus & Nadeschkin im Dezember nach Luzern zurück Der Circus Knie startet im März seine neue Saison, welche ihn durch die ganze Schweiz führt. Bei der diesjährigen Show dreht sich alles ums Thema Licht.

Wegen der Pandemie musste der Circus Knie in den letzten zwei Jahren seine Tournee stark kürzen. Nun dürfen sich kleine und grosse Fans des National-Circus wieder freuen: Am 18. März folgt im Heimatort Rapperswil SG der Startschuss in die neue Saison - diesmal in seiner ganze Länge. Die Tournee führt den Circus durch 23 Städte. Vom 18. bis 20. November ist der Circus auf dem Stierenmarktplatz in Zug zu Gast. Die Tournee endet mit «Knies Weihnachtswelt» vom 10. bis 31. Dezember auf der Allmend in Luzern, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst.

Mit von der Partie ist das Comedy-Duo Ursus & Nadeschkin. «Nach dem coronabedingt ausgebremsten Engagement im Jahr 2020 freuen wir uns, die beiden Komiker nun endlich in der Deutschschweiz mit dabei zu haben», lässt sich die künstlerische Direktorin Geraldine Knie zitieren. Für die Westschweiz konnte das Duo Full House verpflichtet werden.

Ein Mix aus Licht und Akrobatik

Für musikalische Unterhaltung sorgt Bastian Baker, der mit neuen Songs aufwartet. Zudem wird der vierjährige Knie-Spross Maycol Knie jun. in der neuen Saison seinen ersten grossen Auftritt in der Manege haben.

Die diesjährige Show dreht sich laut dem Circus Knie um das Thema Licht. Dem Publikum soll etwa eine Kombination aus LED-Lichttechnik und Akrobatik auf dem Trampolin dargeboten werden. Darüber hinaus habe der Circus in neue Technik investiert, sodass Effekte mit Wasser und Feuer möglich sind. (dpo/rem)