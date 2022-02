Malheur Neue Spezialbriefmarken – Kanton Luzern gibt der Post den Tarif durch Ausgerechnet am Schmudo wollte die Post neue Spezialbögen in Bern präsentieren. Die Zentralschweizer protestieren erfolgreich, und wendeten damit ein Malheur ab.

Die erste Version der Luzerner Marke. PD

Es ist zwar noch geheim, aber wir publizieren es trotzdem: Die Post bringt demnächst Spezial-Briefmarken aller 26 Kantone heraus. Die Geschichte ist jetzt nicht der Heuler, das gabs nämlich schon einmal, doch Fleisch hats trotzdem am Knochen. Dafür sorgt der Luzerner Regierungsrat. Man weiss es nicht sicher, aber aller Wahrscheinlichkeit nach hat der bekennende Fasnächtler Paul Winiker seinen Einfluss geltend gemacht, und die Marke nach der fünften Jahreszeit gestalten lassen. «Rüüdig, Luzern, Helvetia, 100» steht da drauf.

Sicher ist aber, dass der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor mit dem Entwurf hausieren gegangen ist. Auch dem aufmerksamen Zuger Landschreiber Tobias Moser hat er das Sujet gezeigt – zum Glück. Als Reaktion hat dieser zum Portemonnaie gegriffen, Winiker zwei Fünfer-Marken gegeben und ihn auf die Tariferhöhung der A-Post auf 1.10 Franken hingewiesen: «Damit der Empfänger des Briefes kein Strafporto bezahlen muss.»

Dem Luzerner sträubten sich die Augenbrauen, wie Augenzeugen berichteten. Auf die Geschichte angesprochen hüllte er sich gegenüber unserer Zeitung in Schweigen. Immerhin liess er sich entlocken, dass die Post just am 24. Februar, also am Schmutzigen Donnerstag, auf dem Bundesplatz die Spezialbögen präsentieren wollte: «An dem Tag geht aber garantiert kein Zentralschweizer nach Bern.» Nun soll die Präsentation am 24. März stattfinden. Winiker: «Das passt. Die Post kommt daher wie die alte Fasnacht. Aber uns bleibt wenigstens Zeit, den Tarif anzupassen.»