Neue Squash-Arena in Sursee setzt auf «digitale Revolution» Die digitale Spielweise iSquash soll ein Renner werden. Doch das ist nicht die einzige Annehmlichkeit. Ernesto Piazza

Initiant und Geschäftsführer der Squash-Arena Cyril Bernhard in der neuen Surseer Sportstätte. (Bild: Manuela Jans-Koch (19. September 2019)

«Wir sind der erste Anbieter in der Innerschweiz», erklärt der 29-jährige Cyril Bernhard. In der neuen Squash-Arena in Sursee kann man nicht nur herkömmlich dem intensiven und schweisstreibenden Sport frönen. Ein Novum ist: Einer der fünf Plätze steht sowohl als Standard-Squash-Court sowie für iSquash zur Verfügung. «Diese interaktive Spielweise ist im Racket-Sport die digitale Revolution», sagt Bernhard, der Initiant der Arena. Damit könne man auch ohne Squash-Kenntnisse viel Spass haben. «Zudem ist es mit der kostenlosen App möglich, sofort die persönliche Spielauswertung auf das Handy zu erhalten.»

Diverse Gründe haben bei Bernhard mitgespielt, sich für eine solche Arena zu engagieren. Vor allem aber sei die Idee vor eineinhalb Jahren aus dem Bedürfnis heraus entstanden, Squash zu spielen, so Bernhard, der auch als Geschäftsführer amtet. «Ich musste immer weit fahren, um zu spielen.» Diese Lücke wollte er in Sursee schliessen. Bei Back Box stiess er auf offene Ohren. Der Verein bietet Vereinen ein professionelles Back Office an und ging kürzlich aus der IG Sport GRS hervor. Gegründet wurde er seinerzeit von den drei Surseer Vereinen Eishockey-, Eis- und Fussballclub. «Uns überzeugte das Konzept. Deshalb versuchten wir, das innovative Projekt zu unterstützen», begründet Back-Box-Präsident Patrick Ineichen den geleisteten Support.

Investitionsvolumen beträgt eine halbe Million

Dafür wurde auch die B-Squash AG mit einem Aktienkapital von 100000 Franken gegründet. Die eine Hälfte steuern drei Private bei. Der andere Teil finanziert die Albert Köchlin Stiftung. Wobei diese Institution normalerweise den Sportbereich nicht unterstützt. Das sei eine absolute Ausnahme, bestätigt Ineichen. Begründet habe die Stiftung ihr Vorgehen damit, dass die monetären Mittel einer Jungunternehmung zugutekämen. Als gelernter Elektriker investierte Bernhard zudem viel Eigenleistung in das Projekt.

Das gesamte Investitionsvolumen beträgt eine halbe Million Franken. Bei der Mittelbeschaffung suchte man auch den Weg über das Fundraising. «Die geplante Schwelle von 40000 Franken wurde zwar nicht erreicht», sagt der Jungunternehmer. Trotzdem hätten sich daraus positive Aspekte ergeben. «Wir konnten diese Plattform als Marketinginstrument nutzen.»

Das neue Squashcenter steht in Sursee neben dem Parkplatz des Discounters Aldi. Der Grossverteiler nützte die Halle früher als Lagergebäude. Mit ihm konnte ein Mietvertrag abgeschlossen werden. Ab morgen steht die topmoderne Anlage, welche insgesamt 640 Quadratmeter umfasst, der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die automatisierte Halle ist während 365 Tagen von 6 bis 23 Uhr offen. Die Plätze sind online zu reservieren. Dadurch sei man sehr flexibel, weil jederzeit gebucht werden könne, so Bernhard. Durch einen Code, welcher bei der Buchung vergeben wird, lässt sich auch die Zutritts- und Lichtsteuerung aktivieren. Die Anlage beinhaltet Umkleide- und Duschräume.

Weiter befindet sich täglich ein Putzteam vor Ort. «Wir legen grossen Wert auf Hygiene und Ambiente», so Bernhard. Für auftretende Störungen und Probleme ist eine Interventionstruppe zuständig. Die Parkplätze sind für die Spieler kostenlos. Cyril Bernhard ist überzeugt, dass die neue Squash-Arena in Sursee eine Zukunft hat. «Wir haben den Markt sondiert und analysiert.» Wobei auch klar ist: Der Betrieb soll kostendeckend laufen.

Die Eröffnung wird morgen mit einem Familienfest (10 bis 17 Uhr) begangen. Anschliessend gibt es eine Party bis 22 Uhr. Alle Infos unter: www.squasharena.ch