Neue Untersuchung: Luzerner Lehrer arbeiten fast 200 Stunden gratis Der Schweizerische Dachverband der Lehrer liess seine Mitglieder zum dritten Mal innert 20 Jahren die Arbeitszeit protokollieren. Für Luzern zeigt die Auswertung: Ein Zehntel der Arbeit leisten die Lehrer unentgeltlich. Evelyne Fischer

Ein Lehrer unterrichtet an einem Gymnasium. (Bild: Gaetan Bally / Keystone, 17. Mai 2018)

Schweizer Lehrer haben die höchsten Sollarbeitszeiten aller OECD-Staaten und leisten unbezahlte Überstunden in dreistelliger Millionenhöhe: Dies ist ein Fazit der Arbeitszeiterhebung, welche der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer der Schweiz (LCH) heute publik gemacht hat. Erstmals beteiligte sich auch der Westschweizer Dachverband.

Die neue Untersuchung zeigt: Je nach Stufe beträgt die Jahresarbeitszeit – hochgerechnet auf ein Vollpensum – zwischen 2080 und 2222 Stunden. Sie liegt damit deutlich über dem durchschnittlichen Soll von 1916 Stunden. Gegenüber der letzten Erhebung vor zehn Jahren ist zwar eine Verbesserung erkennbar: Damals leisteten Vollzeit-Lehrer über drei Wochen Überstunden ohne Kompensationsmöglichkeit.

Wie die beiden Dachverbände aus den Resultaten schliessen, reduzieren ihre Mitglieder das Pensum, um eine Überlastung zu vermeiden. Das habe einen hohen Preis. Denn: «Je tiefer das Arbeitspensum ist, desto mehr Überstunden fallen proportional an.» Bei einem Pensum von weniger als 50 Stellenprozenten übersteigt die Jahresarbeitszeit das Soll um bis zu einem Viertel. Der LCH resümiert: Der Berufsauftrag lässt sich mit den verfügbaren zeitlichen Ressourcen nicht erfüllen – gerade auch mit Blick auf die gestiegenen Unterrichtsanforderungen.

700 Luzerner Lehrer erfassten ihre Arbeitszeit

Die Ergebnisse der Arbeitszeiterhebung überraschen in Luzern nicht: «Die Resultate sprechen seit über 20 Jahren die gleiche Sprache. Und es gab keine Anzeichen dafür, dass sich die Situation massgeblich verändert hat», sagt Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands (LLV), auf Anfrage. 700 LLV-Mitglieder aus dem Kanton nahmen an der Umfrage teil, bei 2300 gemailten Einladungen entspricht das einer Rücklaufquote von 30 Prozent.

In den Luzerner Zahlen widerspiegle sich die gesamtschweizerische Tendenz, sagt Messerli:

«Unsere Lehrpersonen arbeiten rund 10 Prozent über ihrer Anstellung, leisten jährlich also fast 200 Überstunden.»

Bloss würden diese – im Unterschied zur Privatwirtschaft – nicht bezahlt. Der Rückgang der zu viel geleisteten Arbeit sei hingegen erfreulich. «Lehrpersonen arbeiten offensichtlich nach wie vor gerne, sind aber weniger bereit, dies kostenlos zu tun.»

Dass gerade Pädagogen mit kleineren Pensen mehr Zeit investieren, als sie müssten, sei «Ausdruck einer hohen Motivation für den Beruf», so Messerli. «Dieser Soft-Faktor ist einer der grossen Stärken der Lehrpersonen, darf aber nicht überstrapaziert werden.» In der Erhebung habe sich auch die politisch bedingte Erhöhung der Arbeitszeit niedergeschlagen – seit dem Schuljahr 2017/18 wurde die Unterrichtsverpflichtung für ein Vollpensum auf 30 Lektionen angehoben: «Im schweizweiten Vergleich platziert sich Luzern damit auf der Rangliste weit hinten.»

Lehrerverband fordert faire Anstellungsbedingungen

Aus der schweizweiten Erhebung leitet der Dachverband mehrere Forderungen ab: Soll der Berufsauftrag innerhalb der Referenzarbeitszeit erfüllbar sein, müssen Lehrer in unterrichtsbezogenen Tätigkeiten entlastet werden. Der LCH kritisiert die unbezahlte Überzeit und verlangt eine Senkung der Pflichtlektionenzahl, mehr Ressourcen für die Klassenleitung sowie mehr Zeit für Elternarbeit.

Für Luzern formuliert Messerli die Pendenzen wie folgt:

«Es braucht nachvollziehbare, faire Anstellungsbedingungen. Auch müssen die Defizite in der Personalkostenentwicklung der vergangenen Jahre behoben werden.»

Was ihn nach der aufgebrummten Zusatzlektion besonders ärgert: «Um eine Lohneinbusse zu verhindern, hätten Lehrpersonen mehr unterrichten müssen. Das war aber in vielen Fällen nicht zu bewerkstelligen», so Messerli. «Es muss möglich sein, als Lehrer 100 Prozent zu arbeiten, dafür 100 Prozent Lohn zu erhalten und gesund zu bleiben. Wir sind auch bereit, für eine Lösung Hand zu bieten.»

Der Kanton Luzern habe als Arbeitgeber an Attraktivität eingebüsst, es bestehe eine Abwanderungs- und Rekrutierungsgefahr. Aktuell sind 132 Stellen in der Volksschule und in der Sonderpädagogik unbesetzt. Messerli sagt:

«Der Lehrermangel ist kein von uns erfundenes Phänomen, sondern zunehmend Realität.»