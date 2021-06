Neuenkirch Auto durchbricht Holzzaun landet in Retentionsbecken – Fahrer verletzt Ein Auto ist beim Kreisel Lippenrütivon der Fahrbahn abgekommen und in einem Retentionsbecken zum Stillstand gekommen. Der Lenker musste vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren werden.

Das Auto blieb im Retentionsbecken zum Stillstand. Bild: Luzerner Polizei (Neuenkirch, 29. Juni 2021)

Am Dienstag, kurz nach 1 Uhr, war laut einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei ein Autofahrer von Neuenkirch her in Richtung Kreisverkehrsplatz Lippenrüti unterwegs. Aus unbekannten Gründen geriet das Auto über die Fahrbahn hinaus, durchbrach nach kurzer Fahrt auf dem Wiesland einen Holzzaun und kam in einem Retentionsbecken zum Stillstand.

Die stark beschädigte Front des Autos. Bild: Luzerner Polizei (Neuenkirch, 29. Juni 2021)

Der Autofahrer wurde mit unbestimmten Verletzungen durch den aufgebotenen Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gefahren. Ein im Auto mitgeführter Hund blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 5000 Franken. (zim)