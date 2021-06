Neuenkirch Hier können Gäste auf dem Ritiseili die Seele baumeln lassen Industrial Style statt italienischem Dolce Vita: Die Gastronomin Michaela Hüsler hat sich in der Maiengrüeni mit «Factory Food & Drinks» ihren Traum von der eigenen Lounge erfüllt. An gleicher Adresse befand sich vormals das Ristorante La Squadra.

Michaela Hüsler freuts sich, im «Factory Food & Drinks» Gäste empfangen zu können.

Bild: PD

Nach einer dreimonatigen Umbauzeit freut sich Michaela Hüsler, ab Samstag, 26. Juni, ihre ersten Gäste in der «Factory Food & Drinks» im Dorfkern von Neuenkirch zu begrüssen. «Mehr denn je stehen Gastronomen vor der Herausforderung, Besucherinnen und Besuchern etwas Spezielles zu bieten», wird die Gastronomin in einer entsprechenden Medienmitteilung der Schmid Gruppe mit Sitz in Ebikon zitiert. Als Eigentümerin sei es Schmid Immobilien ein Anliegen gewesen, für das frühere Ristorante La Squadra eine passende Anschlusslösung zu finden. Mit Michaela Hüsler habe man eine engagierte Gastronomin als Pächterin gewinnen können.

Die Lounge bietet Platz für Vereinsanlässe und private Feiern. Ein separater Raucher-Raum und die Möglichkeit, Dart zu spielen, würden das Angebot ergänzen. Mit ihrer anheimelnden Atmosphäre ist die Factory der perfekte Ort für gesellige Abende mit der Familie oder unter Freunden, ist Schmid Immobilien vom Ladenkonzept überzeugt.

Die Lounge präsentiert sich im Industrial Design. Bild: PD

Im neuen Lokal soll deshalb das Erlebnis als Ganzes im Zentrum stehen, vom Design über die Kulinarik bis zur Gastfreundschaft. So erwartet die Gäste in der Maiengrüeni eine Lounge im angesagten Industrial Style. In der «Factory Food & Drinks» trifft laut Mitteilung alt auf neu, glanzvoll auf rostig, Industrie auf Natur. Der Charakter des Lokals zeige sich beispielsweise an den Hochtischen aus verrostetem Stahl, welche die normalen Sitzplätze ergänzen. An den Hochtischen kann der Gast auf einer Hängeschaukel Platz nehmen. Und mehrere Ritiseili laden geradezu dazu ein, die Seele baumeln zu lassen. Im Innern dominieren kühle Metallelemente, welche mit warmem Holz, Licht und viel Grünpflanzen kombiniert werden.

Ein Treffpunkt für Jung und Junggebliebene sowie Vereine

Kulinarisch will die Michaele Hüsler mit einer kleinen, ausgewählten Speisekarte überzeugen, heisst es in der Mitteilung weiter. Geboten werden frisch zubereitete Speisen mit hochwertigen Produkten aus der Region, die zum unkomplizierten Umfeld passen. So etwa der Factory Burger mit hausgemachter Sauce, bei dem der Gast die Zutaten selbst nach Lust und Laune kombinieren kann. Auch vegetarisch oder vegan essen ist möglich. Nebst den üblichen Getränken werden saisonale Cocktails, ein Monatsbier wie auch das trendige Hard Seltzer serviert. (zim)