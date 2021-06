Neuenkirch Neues Lokal im Dorfkern Die Gastronomin Michaela Hüsler eröffnet am 26. Juni nach dreimonatiger Umbauzeit in der Maiengrüeni das Lokal «Factory Food & Drinks».

Michaela Hüsler im «Factory Food & Drinks». Bild: PD

Dort, wo sich zuvor das Restaurant La Squadra befand, will Michaela Hüsler in ihrer Lounge «im Industrial Style» eine kleine Speisekarte und Getränke anbieten, heisst es in einer Mitteilung. Die Factory sei ein Ort für gesellige Abende mit der Familie oder Freunden. Weitere Infos unter: www.factory-food-drinks.ch.