Neuenkirch Rechtsüberholer auf der Autobahn schweigt – Polizei sucht Zeugen Am Sonntagnachmittag hat ein Autofahrer auf der Autobahn A2 unerlaubterweise andere Fahrzeuge rechts und zum Teil über den Pannenstreifen überholt. Der 24-jährige Lenker konnte angehalten werden, verweigert jedoch die Aussage

Am Sonntagnachmittag, 22. August, überholte ein 24-jähriger Autofahrer auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden (Höhe Neuenkirch) mehrere korrekt fahrende Fahrzeuge unerlaubterweise rechts - zum Teil über den Pannenstreifen. Das schreibt die Staatsanwaltshaft Luzern in einer Medienmitteilung vom Montag. Nach dem Tunnel Eich kam es zu einem unerlaubten Überholmanöver, wobei der Fahrer auch andere Fahrzeuge ausbremste.

Der Autofahrer war mit einem silbergrauen Mercedes (C250) mit Zuger Kennzeichen unterwegs. Die Polizei konnte den Mann auf dem Rastplatz Knutwil anhalten. Er verweigerte nach Angaben der Staatsanwaltschaft alle Aussagen.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere sucht sie den Fahrer eines weissen VW California mit Luzerner Kennzeichen, welcher auch unerlaubt überholt wurde. Hinweise sind direkt an Telefon 041 248 81 17 erbeten. (zim)