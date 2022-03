Neuenkirch Tag des offenen Feldes bei der Randebandi

Die Gemüsebaukooperative Randebandi bietet am 26. März auf dem Hof der Rippertschwand in Neuenkirch einen Tag des offenen Feldes an. Interessierte erhalten einen Einblick in die solidarische Landwirtschaft und die Prozesse hinter dem nachhaltigen Gemüseabonnement. Sie können sich via www.randebandi.ch anmelden.