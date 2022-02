Neuenkirch und Knutwil Schliessung der Autobahn-Wildtierpassagen geprobt – Wildhut ist zufrieden Falls eine Wildtierseuche die Schweiz heimsuchen würde, müssten die Wildtierpassagen an der A2 innert kurzer Frist gesperrt werden können. Diesen Fall hat die kantonale Wildhut geübt. Der Wildhüter ist mit dem Testergebnis zufrieden.

In Ausnahmesituationen, beispielsweise im Falle eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP), sollen der Austausch und die Wanderung von Wildtieren möglichst gering gehalten und die Verbreitung einer Seuche so eingedämmt werden. Deswegen würden die Wildtierüberführung in Neuenkirch und die Wildtierunterführung in Knutwil gesperrt. Dies hat die kantonale Wildhut der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (lawa) am Mittwoch, 9. Februar, geübt, wie der Kanton Luzern mitteilte. Wildhüter Daniel Schmid ist demnach mit dem Übungsergebnis zufrieden: «Innert wenigen Stunden ist eine provisorische Barriere gezogen. In der Folge können – je nach Lage und Bedarf – alle möglichen Einrichtungen vorgesehen werden; von der Abfangeinrichtung bis zur Permanentsperre.»

Die Wildtierpassage in Neuenkirch ist von der kantonalen Wildhut zu Übungszewecken abgesperrt worden. Bild: Kanton Luzern

Die Wildhut hatte die Wildtierpassagen für Tiere ab Grösse Dachs unpassierbar gemacht. Dazu hat sie Flexinetz-Zäune mit Weidezaungeräten aufgestellt. Diese würden für die ersten 24 bis 48 Stunden eine wirksame Barriere darstellen, heisst es im Communiqué weiter.

Auch die Wildtierunterführung in Knutwil ist mittels Flexinetz-Zäunen für Tiere vorübergehend unpassierbar gemacht worden. Bild: Kanton Luzern

In der Seuchenlage müssten diese Sofortmassnahmen anschliessend durch Baustellenabsperrgitter als dauerhaftere Einrichtungen ersetzt werden. Auch dies wurde eingeübt.

Die Wildhut sieht die Wildtierpassagen während einer Seuchenlage zudem als idealen Ort für ein Eingreifen. «Am Zwangswechsel sind beispielsweise der Einfang oder im Bedarfsfall auch der Abschuss von Tieren sehr viel aussichtsreicher, als im offenen Gelände», wird Wildhüter Schmid zitiert. (spe)