Strassensperrung in Schötz: Ohmstalerstrasse erhält neuen Deckbelag Zwischen Mittwochmorgen, dem 5. August und dem darauffolgenden Donnerstagmorgen wird die Kantonsstrasse in Schötz wegen Bauarbeiten gesperrt.

(se) Die Kantonsstrasse K43 in Schötz erhält auf dem Abschnitt vom Knoten Kantonsstrasse 11 bis zur Einmündung der Unterdorfstrasse einen neuen Deckbelag. Die Bauarbeiten auf der Ohmtalerstrasse finden am Mittwoch, dem 5. August von 6 Uhr bis am Donnerstag, dem 6. August um 6 Uhr statt.

Wie der Kanton Luzern in der Mitteilung schreibt, wird der Belag aus Qualitätsgründen soweit wie möglich über die gesamte Strassenbreite eingebaut. Deshalb wird die Strasse während des Einbaus auf dem betroffenen Abschnitt für den motorisierten Verkehr vollständig gesperrt, eine Umleitung ist signalisiert. Die beiden Trottoirs sind jedoch nicht betroffen und weiterhin offen.

Bei ungünstiger Witterung werden die Arbeiten auf den jeweils nächstfolgenden Arbeitstag verschoben.