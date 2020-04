Neuer Eigentümer startet Sanierung der früheren «Bodum»-Villa in Luzern Die Firma Romano & Christen hat mit den Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung und den Umbau des Gebäudes an der Obergrundstrasse 101 begonnen. Das Gebäude stand lange leer und wurde erst vor wenigen Tagen erneut Ziel einer Hausbesetzung.

Die Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung und den Umbau der Stadtvilla an der Obergrundstrasse 101 in Luzern sind gestartet. Am Montagmorgen waren Arbeiter im Auftrag der Firma Romano & Christen dabei, im Garten rund um das Gebäude wild wucherndes Gestrüpp zu entfernen und das Areal für das Aufstellen der Baugerüste vorzubereiten. Das Immobilien- und Architekturunternehmen Romano & Christen ist neuer Eigentümer des Gebäudes. Sie hatte es dem vorherigen Eigentümer abgekauft, der Bodum Invest AG, heute Bodum Land Obergrund AG.

Da geht etwas bei der Villa an der Obergrundstrasse 101. Bild: Hugo Bischof

Das Gebäude war während mehr als fünf Jahren leer gestanden. Für dessen Umbau und Sanierung liegt zwar seit längerer Zeit eine rechtsgültige Baubewilligung vor, doch die Verhandlungen zwischen der Stadt und dem bisherigen Eigentümer Jorgen Bodum zogen sich in die Länge. Der neue Eigentümer Romano & Christen will die geplanten Bauarbeiten nun rasch umzusetzen. Er will das Gebäude als Erweiterung seines Geschäftssitzes in Luzern nutzen.

Hausbesetzung beendet?

Ende vergangener Woche, kurz vor Bekanntwerden des Eigentümerwechsels, hatte die Gruppe «Gundula» bekannt gegeben, dass sie das Gebäude an der Obergrundstrasse 101 in Luzern besetzt habe. Anzeichen für eine Hausbesetzung waren am Montagvormittag von aussen allerdings nicht zu erkennen. Offenbar haben die Hausbesetzer das Gebäude wieder verlassen. Eine Stellungnahme war zunächst weder von der Gruppe «Gundula» noch von Romano & Christen erhältlich.

Nicht betroffen von den Vorbereitungsarbeiten ist das Nachbargebäude an der Obergrundstrasse 99. Auch diese seit längerer Zeit leerstehende frühere «Bodum»-Villa gehört neu der Firma Romano & Christen. Hier ist eine kommerzielle Nutzung vorgesehen. Hier liegt noch kein genehmigungsreifes Bauprojekt vor. Die diesbezüglichen Gespräche zwischen Stadt und Eigentümer sind noch am Laufen.