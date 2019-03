Neuer Geschäftsführer für das Hotel Hammer im Eigenthal Im Januar wurde bekannt, dass Julia Hammer die Führung des Hotel Hammer im Eigenthal abgibt. Nun ist mit Christian Longatti ein Nachfolger gefunden.

Christian Longatti ist der neue Geschäftsführer des Hotel Hammer im Eigenthal.

(jwe/pd) Der 38-jährige Schweizer Christian Longatti hat seit Anfang März das Sagen im Eigenthaler Hotel Hammer. Er ist damit Nachfolger von Julia Hammer, deren Vater das Hotel einst gehörte.

Longatti wuchs in Widen (AG) auf und hat jahrelange Erfahrung in der internationalen Hotellerie, wie es in der Mitteilung heisst. Zuletzt arbeitete er als Vizedirektor im Waldhotel National in Arosa.

«Ich freue mich, mit diesem jungen Team das Hotel und Restaurant Hammer zu führen und neu auszurichten», sagt Longatti. Kulinarisch will der neue Geschäftsführer das Angebot verfeinern, ohne dabei die Wurzeln des Restaurants zu vergessen.