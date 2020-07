Neuer Geschäftsleiter für Caritas Luzern

Caritas entlässt fünf Angestellte: Standort in Luzern wird aufgegeben – Caritas-Markt in Sursee schliesst

Mit einem umfassenden Sparprogramm will sich das Hilfswerk für die Zukunft aufstellen. Der Standort an der Brünigstrasse in Luzern wird aufgegeben, der Caritas-Markt in Sursee geschlossen.