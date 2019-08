Neuer Leiter für Höhere Fachschule für Wirtschaft Adrian Rutz folgt auf Joe Häfliger, der pensioniert wurde.

Adrian Rutz. (Bild: PD)

(pd/sb) Der Neue Leiter der Höheren Fachschule für Wirtschaft (HFW) heisst Adrian Rutz. Wie es in einer Mitteilung heisst, folgt er auf Joe Häfliger, der pensioniert wurde. Adrian Rutz hat seine Stelle an der Berufsakademie bereits Anfang Juni 2019 angetreten. Er studierte in St. Gallen Ökonomie und verfügt über eine breite Berufserfahrung als Handelslehrer, Dozent sowie als CFO in der Industrie, heisst es weiter.