Neuer Leiter für Zentralschweizer Tarifverbund Der Tarifverbund Passepartout der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden erhält einen neuen Kopf: Der 42-jährige Markus Flückiger übernimmt die Geschäftsstelle. Bereits seit Januar hatte er die Leitung interimistisch inne. Kilian Küttel

Markus Flückiger (42), der neue Leiter der Geschäftsstelle. (Bild: PD)

«Das Steuerungsgremium des Tarifverbunds Passepartout hat Markus Flückiger zum Leiter der Geschäftsstelle gewählt», schreibt das Unternehmen am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Der 42-Jährige tritt damit die Nachfolge von Albrecht Tima an. Dieser hatte den Tarifverbund Ende 2018 verlassen. Seit Januar dieses Jahres hatte Flückiger die Leitung bereits ad interim inne, nun folgt also die endgültige Stabübernahme.

Zu Flückigers Vergangenheit heisst es in der Mitteilung, er habe vor seinem Engagement beim Tarifverbund Passepartout bei der BLS AG gearbeitet. Dies während dem Zeitraum von fünf Jahren. «Wir sind überzeugt, mit Markus Flückiger eine erfahrene Führungsperson verpflichtet zu haben», wird Pascal Süess, der Vorsitzende des Steuerungsgremiums, in der Mitteilung zitiert.

Der Tarifverbund Passepartout ist ein Gemeinschaftsprojekt des Verkehrsverbunds Luzern, den Kantonen Ob- und Nidwalden sowie zwölf Transportunternehmen. (pd/kük)