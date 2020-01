Neuer Prorektor für das Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Weggismatt in Luzern Reto Lampart wird neuer Prorektor am Berufsbildungszentrum (BBZ) Bau und Gewerbe Weggismatt in Luzern. Lampart folgt auf Herbert Eugster, der das Prorektorat bisher ad interim führte.

Reto Lampart. Bild: PD

(zim) Der in Gunzwill aufgewachsene Reto Lampart (44) absolvierte eine Lehre als Elektromonteur und anschliessend ein Studium zum Elektroingenieur. In der Folge bildete er sich in verschiedenen fachlichen Bereichen weiter, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Luzern vom Freitag. So erlangte Lampart unter anderem das Diplom als Berufsfachschullehrer, einen Master of Advanced Studies in Adult and Professional Education sowie einen Executive Master of Business Administration and Engineering.

Lampart ist seit 2008 Berufsfachschullehrer für Elektroberufe und führt seit 2014 den Fachbereich Elektrotechnik am BBZ Bau und Gewerbe. Die Wahl zum Prorektor erfolgte durch Daniel Preckel, Leiter Schulische Bildung der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung.