Neuer Rekord: Schweizer erklimmt Nordwand in den Dolomiten in 46 Minuten

Dani Arnold besteigt die Nordwand der grossen Zinne in einer Rekordzeit von 46 Minuten und 30 Sekunden. Die 550 Meter lange, teils überhängende Bergwand gehört zu den Gipfeln der Drei Zinnen, ein Gebirgsstock in den Dolomiten in Italien. Damit hält der 35-Jährige an vier der sechs grossen Nordwänden Europas den Rekord.