Der Rektor der Kanti Sursee verlässt die Schule per Ende des laufenden Schuljahrs Christoph Freihofer, der bisherige Leiter der Kantonsschule Sursee, wechselt nach Zug. In den nächsten Tagen wird die Stelle des Rektors ausgeschrieben.

(rai) Christoph Freihofer, studierter Germanist und Historiker, übernahm 2016 die Leitung der Kantonsschule Sursee. Per Ende des laufenden Schuljahrs tritt er vom Amt des Rektors der Schule zurück. Er wird die Leitung des Amtes für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule in Zug übernehmen, wie es in einer Mitteilung des Kantons Luzern heisst.

In seiner Zeit als Rektor wurden die Grundlagen für den Ausbau der Schule gelegt, steht in der Mitteilung weiter. Der Leiter der Dienststelle Gymnasialbildung Aldo Magno dankt Christoph Freihofer für das Engagement während seiner Amtszeit.

Während der nächsten Tage wird die Rektoratsstelle ausgeschrieben.