Neuer Rektor fürs Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum Luzern Per 1. August 2019 wird Christian Heger neuer Rektor am Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum in Luzern.

Christian Heger. (Bild: PD)

(pd/sb) Christian Heger tritt die Nachfolge von Helmut Bühler an, welcher Direktor der Stiftung Rodtegg in Luzern wird, heisst es in einer Mitteilung. Heger (Jahrgang 1975) ist in Lyss aufgewachsen. Nach seiner Elektroniker-Lehre bildete er sich zum diplomierten Elektroingenieur HTL und zum Wirtschaftsingenieur FH weiter und absolvierte den Master of Science in Berufsbildung.

Heger war in Biel und Lenzburg als Berufsfachschullehrer tätig und arbeitete über zehn Jahre in der Mobilkommunikationsbranche in Projektleitungs- und Führungsfunktionen. Die letzten sieben Jahre war er als Leiter der Studierendenadministration bei der Berner Fachhochschule tätig.