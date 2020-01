Neuer Standort für Luzerner Notschlafstelle Die Notschlafstelle in der Stadt Luzern soll vom Bruch- ins Neustadtquartier verlegt werden. Grund dafür ist der schlechte bauliche Zustand der heutigen Notschlafstelle.

Vertreter des Vereins Jobdach und der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum (GSW) vor der künftigen Notschlafstelle am Neuweg 3 in Luzern (von links): Heinz Spichtig (Geschäftsführer Jobdach), Annamarie Käch (Präsidentin Jobdach), Bernhard Kobler (Präsident GSW) und Rolf Fischer (Geschäftsführer GSW). Bild: PD

(sda) Der Verein Jobdach betreibt an der Gibraltarstrasse 29 in der Nähe des Kasernenplatzes in einer Liegenschaft der Gemeinnützigen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum (GSW) eine Notschlafstelle. Diese Liegenschaft sei baulich in einem schlechten Zustand und entspreche nicht mehr den heutigen betrieblichen Anforderungen, teilten Jobdach und GSW am Freitag mit.

Die beiden Organisationen suchten deswegen nach einem neuen Standort und fanden diesen in der Nähe des Bundesplatzes am Neuweg 3. Dort vermietet die GSW heute 60 Kleinwohnungen an Menschen, die Mühe haben, eine Wohnung zu finden.

Auch das «Wohnhuus» wird integriert

Die neue Notschlafstelle soll 15 Plätze haben. Am selben Standort will Jobdach auch ein weiteres seiner Angebote, das betreute Wohnen, ansiedeln. Dieses «Wohnhuus» soll 22 Wohnungen haben.

Die Zahl der Kleinwohnungen am Neuweg 3 wird folglich reduziert. Insgesamt werde sich die Zahl der Bewohner dort aber kaum verändern, heisst es in der Mitteilung. Zudem plane die GSW am alten Standort der Notschlafstelle einen Neubau.

Die Notschlafstelle beherbergt durchschnittlich acht bis zehn Personen. Sie ist täglich von 20 Uhr bis 9 Uhr geöffnet. Der neue Standort soll 2022 bezogen werden.