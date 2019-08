Neuer Standort für Vicino eingeweiht In Littau fand heute das Eröffnungsfest für den Senioren-Treff statt.

«In unserem Quartier alt werden» – so lautet das Motto des gemeinnützigen Vereins Vicino Luzern. Heute feierte der Verein ein Eröffnungsfest im Stadtteil Littau. In den Räumen der ehemaligen Apotheke im Zentrum Fanghöfli hat Vicino einen neuen Treffpunkt eingerichtet. In einer Rede liess Stadtrat Martin Merki (Sozial- und Sicherheitsdirektion) den neuen Standort eröffnen und die Feierlichkeiten mit Kaffee, Kuchen und viel Musik ausklingen.

Vicino Luzern wird von rund 30 Organisationen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich getragen. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, dass Menschen im Quartier sicher und selbstbestimmt alt werden können. Littau ist der zweite Standort in Luzern nach demjenigen beim Bleichergärtli. Die Mitarbeiterinnen sind jeweils am Dienstag und Donnerstag präsent. Am Vormittag besteht die Möglichkeit, unverbindlich vorbeizukommen und sich über Angebote und Dienstleistungen rund um das Alter zu informieren. Dienstagnachmittags wird gespielt und am Donnerstagnachmittag bei Kaffee und Kuchen zusammen gesessen. (pd/rin)