Neueröffnung Schiffsstation Seeburg wieder in Betrieb – auch dank dem neuen Mitbesitzer Drei Jahre lang war die Station Seeburg gesperrt. Nach aufwendigen Sanierungsarbeiten kann sie nun wieder geöffnet werden. Ausserdem soll bald ein Biohofladen im Stationsgebäude entstehen.

Die frisch sanierte Schiffshaltestelle Seeburg. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. August 2021)

«Dringend sanierungsbedürftig» sei die Konstruktion der Schiffsstation Seeburg gewesen. 100 Jahre Witterung und Wellengang hätten dem Schiffssteg so arg zugesetzt, dass die Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet war, schreibt die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) in einer Mitteilung. So wurde im Frühling 2018 die Station geschlossen. Mehr als drei Jahre und 600'000 Franken Baukosten später kann der neue Schiffssteg wieder angefahren werden.

«Die Arbeiten sind erfreulicherweise nach Plan verlaufen. Das Budget konnte eingehalten werden», sagt Werner Lüönd, Leiter Marketing bei der SGV, auf Anfrage mit. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde nicht saniert. Erneuert wurden nur die Plattform und der Unterbau der Station.

Auch ein Biohofladen ist geplant

Doch das sind nicht die einzigen Neuerungen: Ab Ende Jahr öffnet ein mobiler Biohofladen im denkmalgeschützten Gebäude. Der Agronom Markus Reinhard ist neuer Mitbesitzer der Station Seeburg, auch dank seiner Initiative wurde die Sanierung in Angriff genommen. In dem ganzjährig betriebenen Laden soll es bald Produkte seines oberhalb der Seeburg gelegenen Biohofes zu kaufen geben, wie Reinhard früher gegenüber der unserer Zeitung sagte. Reinhard will den Fokus trotz der Lage nicht nur auf Schiffspassagiere legen, denn das MS Rütli fahre nämlich während der Wintermonate nicht.

Immer weniger Passagiere

Die Station wird seit heute Freitag sechsmal täglich angefahren, zweimal weniger als vor der Schliessung vor drei Jahren. Weshalb wurden die Anzahl Kurshalte reduziert, wenn die Station doch so aufwendig saniert wurde? Lüönd erklärt: «Die Nachfrage ist während der Coronapandemie stark gesunken. Momentan zählen wir seit Jahresbeginn rund 50 Prozent weniger Passagiere als vor Corona.» Sobald die Nachfrage wieder vorhanden ist, prüft die SGV, ob das Angebot wieder ausgebaut werden soll.

Das MS Rütli beim Verlassen der Station. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. August 2021)

Geplant ist bis auf weiteres, mit dem MS Rütli die Station anzufahren. Das kleinere Motorschiff eignet sich aufgrund seiner Passagierkapazitäten ausgezeichnet für den Transport zwischen den Stationen im Luzerner Seebecken. In der Vergangenheit verzeichnete die schmucke Schiffsstation Seeburg pro Jahr rund 2500 ein- und aussteigende Passagiere.