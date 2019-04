Neues Eventlokal am Seetalplatz in Emmenbrücke öffnet die Türen

Francesca Blachnik, Geschäftsleiterin des Vereins Platzhalter, zeigt sich zufrieden mit dem Start der Zwischennutzung am Seetalplatz in Emmenbrücke. Die 40 Wohncontainer, die auf dem Areal stehen, sind alle vermietet. Neben Musikern haben auch Architekten, Filmproduzenten, eine Yogalehrerin oder eine Heilpädagogin das Angebot genutzt. «Der Ort lebt und wir lernen uns alle gegenseitig immer besser kennen», so Blachnik. Am 9. Juni steht noch ein Höhepunkt bevor: Die französischen Musiker von «La Colonie de Vacances», die zum ersten Mal Halt in der Deutschschweiz machen, werden vor Ort ein Konzert geben. Dabei werden vier Bands miteinander spielen. (fmü)