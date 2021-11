Neues Fast-food-Restaurant «Whopper» statt Hundeguetzli: Burger King will nach Kriens – direkt neben McDonald's Im ehemaligen Qualipet-Haustiershop im Krienser Mattenhof plant Burger King eine neues Restaurant mit Take-away. Unweit davon gibt's bereits einen McDonald's und einen Subway.

Für Fast-Food-Fans gilt am Krienser Mattenhof-Kreisel bald: Aller guten Dinge sind drei. In nächster Nähe zum bestehenden McDonald's an der Nidfeldstrasse 14 und dem Subway am Mattenhof 14 plant die Schälli Leuen AG für Burger King ein neues Restaurant mit Take-away. Dies ist einem Baugesuch zu entnehmen, das auf der Website der Stadt Kriens aufgeschaltet ist.

Im Gebäude links unten ist der Burger King geplant, rechts ist der McDonald's zu sehen, im Hochhaus befindet sich ein Subway. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. April 2021)

Demnach übernimmt die für den «Whopper» und andere Hamburger bekannte Gastrokette in einem bestehenden Gewerbegebäude mit dem etwas vollmundigen Namen «Einkaufszentrum Mattenhof» im Erdgeschoss die Fläche des Qualipet-Haustiershops. Dieser ist bekanntlich ins Schappe-Center umgezogen. Vorgesehen ist ein rund 125 Quadratmeter grosser Gastraum mit Sitzplätzen. Von den 22 Aussen-Autoparkplätzen werden vier aufgehoben, damit es Platz gibt für eine Take-away-Station. (hor)