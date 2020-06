Neues Leitungsteam im Kulturhof Hinter Musegg in der Stadt Luzern Ab 1. Juli wird Pia Fassbind neu zusammen mit Corinne Husmann und Michael Bühlmann die Geschicke des Kulturhofes Hinter Musegg lenken.

Sie lenken neu die Geschicke des Kulturhofs Hinter Musegg: Michael Bühlmann, Pia Fassbind und Corinne Husmann (v.l.n.r.). Bild: PD

(dvm) Seit der Stiftungsgründung im März 2013 habe sich der Kulturhof in sportlichem Tempo und mit grossen Schritten erfolgreich entwickelt, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Kulturhof sei zu einem erfolgreichen Kleinunternehmen mit vielfältigen Angeboten und Projekten in den Bereichen Gastronomie, Bildung und Kultur herangewachsen. Mit dreieinhalb Millionen Franken wurde der Landwirtschaftsbetrieb umfassend saniert und erweitert. Neben der Fortführung des Landwirtschaftsbetriebes wurde laufend in neue Geschäftsfelder investiert.

Es sei nun ein sinnvoller Zeitpunkt, eine fundierte Standortbestimmung vorzunehmen und die Organisation den höheren Anforderungen anzupassen, teilen die Verantwortlichen mit. «Wir möchten, dass der Betrieb weiter gesund wachsen kann, um mittel- bis langfristig selbsttragend zu werden», lässt sich Pia Fassbind, die den Kulturhof seit 2013 leitete, in der Mitteilung zitieren. Nach diesen intensiven Jahren der Aufbauarbeit freue sie sich sehr, die Verantwortung zu teilen und sich etwas zurückzunehmen.

Neue sind keine Unbekannten

Auch der Stiftungsrat sehe die Chancen einer gemeinschaftlichen Leitung und stehe voll hinter diesem neuen Modell. «Es ist für mich der Beginn einer neuen Ära. In Zukunft den Kulturhof mit Corinne und Michael zu gestalten, erfüllt mich mit grosser Freude – wir haben das Heu auf der gleichen Bühne», so Pia Fassbind weiter. Corinne Husmann und Michael Bühlmann sind auf Hinter Musegg keine Unbekannten:

Husmann, die im Juni 2018 den Bachelor in Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Luzern abschloss, machte ein Praktikum im Kulturhof Hinter Musegg und übernahm 2019 die Co-Bereichsleitung Gastronomie. Michael Bühlmann engagiert sich seit 2016 auf dem Kulturhof. Seit letztem Jahr amtet der gelernte Bank-Kaufmann als Co-Bereichsleiter Gastronomie, zusammen mit Corinne Husmann.