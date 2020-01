Luzerner Altstadt: Neues Möbelgeschäft für die Kapellgasse In der ehemaligen H&M-Filiale an der Kapellgasse 11 ist eine neue Mieterin eingezogen. Die skandinavische Möbelkette Bolia eröffnet ihre 59. Filiale Ende Januar.

(zfo) Kein neuer Uhrenladen, sondern ein Möbelgeschäft zieht in der Altstadt ein. Das dänische Unternehmen Bolia bietet skandinavische Designs und arbeitet mit internationalen Designern zusammen. Hergestellt werden die Möbel zu 90 Prozent in Europa und man setze auf nachhaltige Produktion, so das Unternehmen auf seiner Webseite. Es ist deshalb wenig überraschend, dass sich die Produkte eher im höheren Preissegment bewegen.

So sehen die Möbel von Bolia aus. Bild: Bolia

Die Eröffnung feiert das Geschäft am 30. Januar um 18 Uhr mit einem Grand Opening. Zur Feier bieten sie den Kunden 20 Prozent auf die Produkte der Luzerner Filiale und die kostenlose Lieferung nach Hause an.

Zuvor war in den Räumlichkeiten während knapp einem Jahr eine Ochsner-Sport-Filiale eingemietet gewesen. Diese war während den Umbauarbeiten an der Hertensteinstrasse 50 auf die Räume an der Kapellgasse ausgewichen. Nach der Totalsanierung des Gebäudes kehrt sie dorthin zurück. Die Eröffnung ist für den 26. März geplant. Im ehemaligen Vögele-Haus werden nebst dem Sportartikelgeschäft auch der Drogeriemarkt Müller, Aldi, Tally Wejil und ein italienisches Café einziehen.