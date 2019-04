Burger, Pizza, Teigtaschen: Neues Restaurant in Adligenswil eröffnet im Juli Das «Ox» in Adligenswil hat seine Türen geschlossen. Am 1. Juli soll «Noi’s – Soul Kitchen» eröffnen.

(rem) Die Mc One GmbH mit Inhaber Güvenc Coban eröffnet am 1. Juli in Adligenswil das Restaurant Noi’s – Soul Kitchen. Das Angebot umfasst Burger, Pizza, Fleischspiessen und Salatvarianten. «Wir werden in Adligenswil auch etwas komplett Neues ausprobieren, nämlich unsere Rolls und Bags. Das sind Teigtaschen oder Teigrollen mit unterschiedlichen Füllungen», lässt sich Pächter Güvenc Coban in einer Mitteilung zitieren.

Das Restaurant Ox hat die Türen seit kurzem geschlossen. «Es tut uns immer noch weh. Es steckte viel Herzblut in diesem Restaurant», sagen die Eigentümer Susy und Markus Sager-Meyerhans. Es sei ein bewusster Entscheid für das Dorf gewesen, wieder ein Restaurant zu eröffnen. Man habe am heutigen Standort keine Büros wollen.

Die Mc One GmbH führt bereits das «Noi's – Soul Kitchen» in Stans sowie die «Mc One»'s in Alpnach Dorf, Horw und Brienz.