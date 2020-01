Video «Neujahrszauber» in Luzern: Feuerwerk verpufft im Nebel Zum 13. Mal hat der «Neujahrszauber» stattgefunden. Nebel trübte die Sicht. Wer es verpasst hat, kann es hier samt Musik in voller Länge nachschauen.

Punkt 20.15 Uhr verstummten die plaudernden Zuschauer, als mit einem kräftigen Knall die erste Rakete in tausend funkelnde Lichter zersprang. Erstmals in der Geschichte des Feuerwerks an Neujahr fand dieses eine Viertelstunde später als üblich statt – aus Rücksicht auf die Schifffahrt.

Zu sehen im nebligen Luzern waren vier Hauptsujets, die rund dreieinhalb Minuten dauerten. Die musikalische Begleitung stellte sich diesmal aus Filmklassikern zusammen.

8 Bilder 8 Bilder Bild: Alexandra Wey / Keystone

«Wir wollen gemeinsam mit Luzernern und unseren Gästen aus der Schweiz und dem Ausland die Luzerner Gastfreundschaft feiern», so Clemens Hunziker, Direktor des Hotels Schweizerhof Luzern. Mit dem Anlass bedanken sich die touristischen Partner bei der Bevölkerung für ihre Treue. Das von fünf Luzerner Hotels und weiteren Partnern organisierte Spektakel ging zum ersten Mal klimakompensiert über die Bühne, das heisst, der CO2-Ausstoss des Luzerner Feuerwerks wird über ein Projekt auf der Plattform myclimate kompensiert.

Schicken Sie uns Ihre Bilder

Haben Sie trotz dem Nebel Bilder gemacht? Dann senden Sie uns Ihr schönstes zu und wir publizieren es in der obenstehenden Galerie online: redaktion.online@luzernerzeitung.ch oder über unser Upload-Formular.

Fotowettbewerb «Neujahrszauber»

Zum diesjährigen Neujahrsfeuerwerk wird zum zweiten Mal ein Fotowettbewerb veranstaltet. Die Fotografen der drei besten Bilder gewinnen eine Übernachtung für den 1. Januar 2021 mit Blick auf das Luzerner Seebecken und dürfen sich so auf ein exklusives Neujahrszauber-Erlebnis 2021 freuen. Alle Fotos, die am Neujahrszauber 2020 aufgenommen und bis zum 10. Januar 2020 auf www.luzern.com/neujahrszauber hochgeladen werden, nehmen teil.