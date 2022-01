Luzerner Gemeinden Fasnachtsumzug abgesagt, Vogelzählung, Deponieerweiterung: Das sind die Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 82 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel.

Sanierung Güterstrassen

Die Unterhaltsgenossenschaft Eschenbach saniert von Januar bis Herbst 2022 verschiedene Güterstrassen im Bereich Stalden–Lütigen. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird dabei der bestehende Belag grösstenteils mit einem neuen Belag über­zogen und stellenweise komplett durch einen neuen Asphaltbelag ersetzt. Zusätzlich werden die Strassen auf drei Meter Breite ausgebaut, die Strassenentwässerung wo notwendig angepasst. Während der Vorarbeiten sind die Strassen nur beschränkt und mit Behinderungen befahrbar. Die Sperrzeiten werden jeweils an den betroffenen Strassen beschildert.

Beschwerde abgewiesen

Die Sunrise Communications AG hat Anfang 2020 ein Baugesuch für den Antennentausch an der bestehenden Mobilfunkanlage auf dem Grundstück Nr. 1300 eingereicht. Gegen dieses Baugesuch wurde Einsprache erhoben, heisst es im Gemeinde­heft. Die Prüfung des Baugesuches habe nun ergeben, dass sämtliche Grenzwerte gemäss der Verordnung über den Schutz nichtionisierender Strahlungen eingehalten sind. Da dies auch bei den übrigen baurechtlichen Bestimmungen der Fall ist, hat der Gemeinderat die entsprechende Baubewilligung erteilt und die Einsprache abgewiesen.

Umzug verschoben

Die Götschizunft Hildisrieden verschiebt den Umzug vom Fasnachtssonntag auf den 19. Fe­bruar 2023, wie es im Gemeindeblatt heisst. Aufgrund der verschärften Coronasituation, der weitergehenden Massnahmen und der Signale aus Luzern «ist die Aussicht auf die Durchführung des Umzugs unwahrscheinlich geworden», schreibt die Zunft. Weiter sei unklar, ob überhaupt viele Wagenbauer nach Hildisrieden kommen würden. Über das alternative Fasnachtsprogramm werde man hoffentlich am Zunftbot informieren können, heisst es weiter.

Chronik liegt vor

Die 60-seitige Hochdorf-Chronik 2017–2020 zeigt, was in den vier Jahren an Anlässen, Wahlen und Abstimmungen bewegt hat oder was in Vereinen, Industrie und Gewerbe geschah. Im Zentrum stehen Personen aus, in oder mit Bezug zu Hochdorf. Die Chronik ist nun für 15 Franken im Rathaus oder in der Regionalbibliothek erhältlich oder kann auf der Gemeinde-Website he­runtergeladen werden. Sie wird von der Kulturkommission Hochdorf herausgegeben, Chronikschreiberin ist Präsidentin Lea Bischof-Meier.

«Im Chrüz»: Neue Leiterin

Im ehemaligen Restaurant Kreuz in Hohenrain entsteht derzeit ein Gemeindetreffpunkt mit Laden, Bistro und Postagentur, wo unter anderem Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten werden (wir berichteten). Nun hat der Vorstand der Genossenschaft «im Chrüz» die Geschäftsleiterin gewählt: Marlis Lauener. Die Stadtluzernerin hat die Hotelfachschule absolviert und führte zuletzt mehrere Filialen einer Confiserie samt Cafés. Gemeinsam mit dem Vorstand wird sie am Aufbau des Projekts mitwirken, die volle Anstellung erfolgt per 1. Juni. Die Eröffnung des Betriebs ist für Mitte August geplant.

Zählung der Vögel BirdLife Luzern ruft vom 7. bis 9. Januar zur dritten «Stunde der Wintervögel» auf. An dieser Aktion können alle Interessierten mitmachen und eine Stunde lang Vögel zählen. Aus den Meldungen liessen sich Erkenntnisse zu den häufigsten Arten, zur Verbreitung und mit der Zeit auch zu Veränderungen ableiten, heisst es in einer Mitteilung. Im Dreilindenpark Luzern (7. Januar, 11 Uhr), im Strandbad Tribschen (8. Januar, 10 Uhr), im Bellpark Kriens (7. Januar, 9.30 Uhr, 9. Januar, 9.30 Uhr) im Ehret-Park in Sursee (8. Januar, 14 Uhr) und beim Schulhaus Linde in Dagmersellen (8. Januar, 9.30 Uhr) werden Expertinnen und Experten zur Verfügung stehen, die helfen, die Artenvielfalt im Siedlungsraum kennen zu lernen. Weitere Infos unter www.birdlife-­luzern.ch/sdw.

Deponie wird erweitert

Die Benerz AG plant, die Aushub- und Ausbruchdeponie Neuhüsli zu erweitern. Die dafür nötige Teilrevision der Ortsplanung liegt bis am 1. Fe­bruar öffentlich auf. Die Deponie soll am bisherigen Standort – gelegen auf Neuenkircher Boden, zwischen Sempach und Rain – Richtung Hauptstrasse hin vergrössert werden. Dadurch verlängere sich die Betriebszeit um ein Jahr, teilt die Gemeinde mit. Die Erschliessung sowie die Tages- und Jahresmengen würden gleich bleiben. Der Gemeinderat informiert am 19. Januar, 19.30 Uhr, über das Vorhaben. Die Gemeindeversammlung kann voraussichtlich am 23. Mai darüber befinden.

Coworking-Plätze billiger

Die Gemeinde bietet ab Januar bis Ende Juni 2022 eine Preisvergünstigung für Corworking-Spaces bei der Kreativfabrik 62 an der Länggasse 3 an. Wer einen flexiblen Büroarbeitsplatz vergünstigt nutzen will, kann auf der Gemeindeverwaltung Tickets beziehen und diese bei der Kreativfabrik einlösen. Ein Tag kostet 20 Franken, ein halber Tag die Hälfte. Mit dem Angebot sollen vor allem Familien entlastet werden, die im Homeoffice arbeiten, heisst es in einer Mitteilung. Gleichzeitig hoffe der Gemeinderat, dass durch den allfälligen Wegfall des Arbeitswegs gemeinsame Familienzeit gefördert werde. Zudem sollen Pendlerströme verringert werden

Die Post zieht um

Während rund neun Jahren wurde die Postagentur der Gemeinde Rain in der Gemeindeverwaltung geführt. Nun werden die Postgeschäfte per 12. Januar an den Migros-Supermarkt Rain übergeben, «um den sich verändernden Kundenbedürfnissen besser Rechnung zu tragen», heisst es in einer Mitteilung. Es werde ein bedientes Postmodul im Kassenbereich eingerichtet. Dadurch bleibe das bestehende Angebot erhalten, und die Kundinnen und Kunden würden von deutlich längeren Öffnungs­zeiten profitieren. Weiter gebe es neu einen Briefeinwurf bei der Migros statt an der Dorfstrasse 44.

Kollision zwischen Autos Eine Autofahrerin ist am Montag um 17 Uhr in Rickenbach beim Linksabbiegen von der Menziker- in die Dorfstrasse mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, haben sich beide Autofahrerinnen leicht verletzt und jede hat sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden, heisst es weiter. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 25 000 Franken.

Ortsplanung genehmigt

Der Regierungsrat hat die Gesamtrevision der Ortsplanung genehmigt, welche die Stimmberechtigten der Gemeindeabstimmung vom 13. Juni 2021 beschlossen hatten. Diverse Bauprojekte, welche bereits in Planung sind, können bald in Angriff genommen werden, schreibt der Gemeinderat. Zur Qualitätssicherung habe er bereits die im neuen Reglement geforderte Fachkommission eingesetzt. Da die Kantone und Gemeinden aufgrund des eidgenössischen Gewässerschutzgesetzes verpflichtet sind, den Gewässerraum festzulegen, habe der Regierungsrat den von den Stimmberechtigten abgelehnten Teilzonenplan Gewässerraum in der Fassung der öffentlichen Auflage direkt angeordnet. Dies, weil die Gemeinde gar nicht die Möglichkeit habe, den Gewässerraum entgegen dem übergeordneten Bundesrecht festzulegen. Ausgenommen von der Anordnung sei der Gewässerraum am Baldeggersee. Der Grund für die Neubeurteilung durch die Gemeinde sei nicht eine falsche Herleitung der Breite des Gewässerraums, sondern die notwendige Interessenabwägung, die der Regierungsrat nicht vornehmen dürfe.

Kantonalbank baut um

Aufgrund von Bauarbeiten wird die Luzerner Kantonalbank ihre Kundenhalle am Löwenplatz in Luzern vorübergehend schliessen. Bei dem Umbau werden die Büros der Berater und Beraterinnen sowie die Beratungszimmer in der Geschäftsstelle vom vierten Obergeschoss ins Erdgeschoss verschoben und in den Kundenbereich integriert werden. Die Kundenhalle bleibe von 17. Januar bis 4. März geschlossen. Beratungsgespräche nach Vereinbarung können weiterhin vor Ort stattfinden, teilt die Bank mit. Ein- und Auszahlungen sind weiterhin am Geldautomaten am Löwenplatz möglich.

Ideen werden präsentiert

Schülerinnen und Schüler der 3. Sekundarklassen des Schulhauses Neu St. Georg haben seit Oktober 2021 Ideen und Vorschläge für die Gestaltung einer 900 Quadratmeter grossen Aussenfläche beim künftigen Sekundarschulhaus Zirkusplatz erarbeitet. Eine Jury hat die besten Projekte aus den rund 40 Ideen erkoren, so eine Mitteilung. Bis zur Eröffnung des neuen Schulhauses im Sommer 2024 werden die ausgewählten Projekte weiter bearbeitet und umgesetzt. Sämtliche 40 Ideen sind an einer öffentlichen Ausstellung in der Mensa beim Schulhaus Alt St. Georg vom 7. bis 9. Januar zu sehen. Die ausgewählten Projekte werden dort bekanntgegeben und näher vorgestellt.