«Nez Rouge» bringt im Kanton Luzern 2625 Personen nach Hause «Nez Rouge» erfreut sich im Kanton Luzern grosser Beliebtheit.

Ein Fahrzeug von «Nez Rouge» in der Silvesternacht im Einsatz. Bild: Adrien Perritaz / Keystone

(rem/sda)

Über die gesamten Festtage haben sich 2625 Luzerner von den Freiwilligen von «Nez Rouge» nach Hause bringen lassen. Dafür waren genau 1105 Fahrten notwendig, teilten die Verantwortlichen am Neujahrstag mit. Total wurden 57'306 Kilometer zurück gelegt. 696 Freiwillige waren dafür im Einsatz.

35'200 Personen haben sich über die Festtage von den Freiwilligen von «Nez Rouge» auf 16'800 Fahrten sicher nach Hause bringen lassen. 10'700 Freiwillige waren im Einsatz. Dies ist ein neuer Helferrekord. Im Vorjahr hatten rund 10'000 Freiwillige auf 16'000 Fahrten rund 35'000 Personen nach Hause begleitet.

Die Teams von «Nez Rouge» sind jeweils zu dritt unterwegs. Eine Person fungiert als Fahrer, die zweite als Begleitperson und «Teamsekretär». Die dritte Person folgt ihnen im Auto von «Nez Rouge» zum Zielort. Anschliessend bringt sie die beiden Kollegen zurück zur Zentrale oder fährt sie zum nächsten Einsatz.

«Nez Rouge» gibt es in der Schweiz seit 1990, als die Aktion im Kanton Jura das erste Mal durchgeführt wurde. Seither fuhren in der Schweiz rund 170'000 Freiwillige für «Nez Rouge». Die Initiative für den Fahrdienst stammt aus Québec in Kanada.