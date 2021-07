Nicht erreichbar Notruf-Nummern 112 und 117 fast schweizweit ausser Betrieb – ganze Zentralschweiz betroffen Die Notfallnummern 112 und 117 sind derzeit in mehreren Kantonen nicht erreichbar. Die Störung herrscht mittlerweile schweizweit.

Wie die Karte zeigt, ist inzwischen fast die ganze Schweiz von der Störung betroffen. Screenshot Swiss Alert.

In der Nacht auf Freitag ist es zu einer Störung bei der Notruf-Kommunikation gekommen. Davon betroffen sind nach aktuellem Stand mehrere Kantone, darunter auch die Zentralschweiz. Die Störung brach laut der App «Alert Swiss» gegen 23.40 Uhr aus. Nicht betroffen ist das Mobilnetz.

Derzeit ist das Telefonieren über das Festnetz bei einigen Kunden beeinträchtigt. Betroffen sind Festnetzanschlüsse, Business Nummern und Notrufnummern. Telefonieren innerhalb das Mobilenetz ist wie gewohnt verfügbar. — Swisscom (@Swisscom) July 8, 2021

Die Behörden in den Kantonen reagierten auf die Störung und haben Alternativnummern eingeführt. Die Luzerner Polizei ist derzeit in wirklich dringenden Fällen über die Nummer 117 erreichbar. Weiter ist die Polizei persönlich auf den Hauptposten in Sursee, Willisau, Schüpfheim, Hochdorf, Ebikon, Luzern, Kriens, Emmen und Horw erreichbar. Die Feuerwehr ist persönlich bei den Feuerwehrmagazinen und in dringenden Fällen unter 118 erreichbar. Der Sanitätsnotruf kann man unter 076 831 62 87 oder 076 831 62 89 erreichen.

Die Urner Polizei ist bis auf Weiteres über die Sprechanlage beim Polizeiposten Altdorf, sowie über die Telefonnummern 079 358 55 95, 079 358 55 96, 079 358 55 97 erreichbar. Alarmiert werden kann auch über die Feuerwehr, welche alle Feuerwehrlokale besetzt haben.

Die Kantonspolizei Nidwalden ist in dringenden Fällen unter der Nummer 079 911 67 30 erreichbar. Die Schwyzer Kantonspolizei und die Feuerwehr sind über die folgenden Nummern erreichbar: 075 433 85 51, 078 849 59 00, 076 389 59 56. Notruf Sanität: 076 358 53 62 (Bezirk Küssnacht: 076 831 62 87).

Die Zuger Polizei meldete via Twitter, dass sie momentan unter der Nummer 076 384 90 76 erreichbar sei. Die Nummer der Einsatzleitzentrale funktioniere zurzeit nicht.

Im Kanton Zug funktionieren die Notrufnummern 112, 117 und 118 nur teilweise.



Die Telefonnummer der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei 041 728 41 41 funktioniert zur Zeit nicht. Bitte bei Notfällen umbedingt die Nummer 076 384 90 76 wählen. ^dala #zugerpolizei pic.twitter.com/PiCluVNEg7 — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) July 8, 2021

Eine Übersicht mit allen aktuell gültigen Telefonnummern gibt es bei «Alert Swiss». Viele Behörden informieren über die Änderungen bei der Störung sowie Verhaltensempfehlungen zudem auf ihren Webseiten.

Wie die Swisscom inzwischen mitteilte, würden Anrufe aufgebaut und nach wenigen Sekunden abgebrochen. Woran es liegt, ist noch unklar. «Die intensiven Analysen mit dem Lieferanten und daraus umgesetzten Massnahmen haben keinen gewünschten Erfolg erzielt», schreibt die Swisscom. Allerdings konnte die Ursache auf «ein Fehlverhalten innerhalb eines Data-Center-Netzwerks der Business VoIP-Plattform seitens Swisscom eingegrenzt werden». Wie lange die Störung noch dauert, ist nicht bekannt.

In jüngster Zeit gab es bei der Swisscom immer wieder Störungen – auch mit Notrufnummern. Alleine im Frühjahr 2020 kam es zu vier landesweiten Pannen. Die Swisscom-Spitze musste sich daraufhin vor dem Parlament und dem Bundesrat erklären. (pit/abi)

Update folgt...