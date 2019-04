Nicht nur Schoggi: An Ostern gibt es viel Sonne Übers Osterwochenende ist Petrus der Schweiz wohlgesinnt: Die Osternestli können draussen bei viel Sonnenschein gesucht werden.

(pd/lil) Dank Hochdruckeinfluss und milder Luftmassen erwartet uns ein prächtiges Wochenende, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Abgesehen von ein paar Wolkenfeldern und Quellwolken jeweils am Nachmittag scheint von Karfreitag bis Ostermontag meist die Sonne.

Auch der Blick aufs Thermometer vermag an Ostern zu begeistern: Auch in der Zentralschweiz dürften jeweils Temperaturen von bis zu 21 Grad gemessen werden. In den Wintersportgebieten liegt immer noch viel Schnee und es herrschen perfekte Wintersportbedingungen. Auch in Bezug auf alle weiteren Outdooraktivitäten sehen die Prognosen hervorragend aus.