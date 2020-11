«Nicht wegen Contact-Tracing»: Zentralschweizer Lungenliga-Chef hat gekündigt Die Lungenliga Zentralschweiz sucht für nächstes Jahr einen neuen Geschäftsführer. Der abtretende Chef Matthias Moritz erklärt die Gründe.

Durch die Pandemie ist die Lungenliga Zentralschweiz dieses Jahr besonders in den Fokus gerückt. Die Organisation hat im Frühling das Contact-Tracing für die Kantone Luzern, Zug und Schwyz übernommen. Wegen steigender Fallzahlen zogen Luzern und Zug im Herbst ein eigenes Contact-Tracing ohne Lungenliga auf, während Schwyz sowohl ein eigenes Team beschäftigt, als auch weiterhin auf die Organisation zählt.

Just in diesem aussergewöhnlichen Jahr sucht die Lungenliga Zentralschweiz eine neue Geschäftsführerin oder einen neuen Geschäftsführer. Das entsprechende Stelleninserat, aufgegeben von der Kaderstellen-Vermittlung Jörg Lienert AG, ist am letzten Freitag in unserer Zeitung erschienen.

Ab Juni selbstständiger Berater

Der abtretende Chef Matthias Moritz (47) betont auf Anfrage: «Mein Rücktritt hat nichts mit dem Contact-Tracing zu tun. Im Gegenteil, es war eine weitere wichtige berufliche Erfahrung.» Diese Erfahrung will er nach seinem Abgang am 31. Mai 2021 in eine selbstständige Tätigkeit mitnehmen. Er werde Dienstleistungen in den Themenfeldern Unternehmensentwicklung, Organisationsberatung, Change-Management, Projektleitung und -beratung, Teamentwicklung, Eventmoderation und Konfliktmanagement anbieten. Diese Aufgaben seien Moritz aus seinem Psychologie-Studium mit Vertiefungsrichtung Arbeits- und Organisationspsychologie sowie der beruflichen Erfahrung «bestens bekannt»: «Ich freue mich auf diese neue Herausforderung.»

Matthias Moritz, abtretender Geschäftsführer der Lungenliga Zentralschweiz. PD

Matthias Moritz ist seit 2011 Geschäftsführer der Lungenliga Zentralschweiz. Nach zehn Jahren sei die Gelegenheit einer beruflichen Neuorientierung günstig. Er sei stolz, dass sich die 120 Jahre alte Sektion in der letzten Dekade besser habe in der Bevölkerung verankern können. «Basis dafür sind meine 75 Mitarbeitenden, die tagtäglich eine professionelle und tolle Arbeit leisten. Auf sie bin ich sehr stolz.» Das gelte auch für die Zusammenarbeit mit den Kantonsärzten, Gesundheitsdirektionen oder Hausärzten.

Als Highlights bezeichnet Moritz die beiden Fusionsprojekte mit der damaligen Lungenliga Unterwalden (2016) und der Lungenliga Schwyz (2018). Stolz ist er zudem auf den neuen Geschäftssitz «Moosaic», den die Lungenliga Zentralschweiz am 30. November in Emmen bezieht. Die Non-Profit-Organisation hat Geschäftsstellen in den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug und Schwyz. Sie berät und betreut Menschen mit Atemwegsbeschwerden und Lungenkrankheiten.