Nidwalden Ennetbürger Landwirt im Kampf gegen Neophyten: «Die Natur darf uns nicht gleichgültig sein» Zusammen mit seinen Berufskollegen aus der Landwirtschaft bekämpft Martin Zimmermann das Berufkraut – eine Pflanze, die der heimischen Flora grossen Schaden anrichtet.

Martin Zimmermann geht den Neophyten mit Handarbeit an den Kragen. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 20. Mai 2021)

«Dieser mühsame Neophyt nimmt unseren einheimischen Blumen den Platz weg und verbreitet sich invasiv. Da dürfen wir nicht länger zusehen», schildert Martin Zimmermann. Er bewirtschaftet einen Landwirtschaftsbetrieb im Oberleh, Buochli, oberhalb Ennetbürgen. Zusammen mit seiner Familie und Angehörigen reisst er stundenlang die ernstzunehmende Problempflanze – das Berufkraut – aus und lässt sie in der Kehrichtanlage verbrennen. Unermüdlich und mit hundertprozentiger Überzeugung ist der junge Landwirt am Jäten. Es gehe nur mit Handarbeit, Gift wolle und dürfe er nicht einsetzen, sagt Zimmermann, der die strenge Arbeit zu Gunsten der Natur auf sich nimmt. Werde das Kraut gemäht, treibe es aus und bilde in kurzer Zeit Blüten. Und weiter erklärt Martin Zimmermann, der als Schwinger mit eidgenössischem Kranz weit über die Kantonsgrenze hinaus bekannt ist:

«So zerstört das Berufkraut die einheimische und zum Teil schon selten gewordene Flora und somit das biologisch wertvolle Ökoland, hoch oben am Waldrand.»

Bevölkerung muss aktiv werden

Zimmermann ist weit nicht der Einzige, der dem Berufkraut den Kampf angesagt hat. Viele seiner Kollegen aus der Landwirtschaft machen es ihm gleich. Und leider hat sich die unliebsame Pflanze, die in der Schweiz auf der Schwarzen Liste steht, bereits an Strassenrändern, entlang von Fliessgewässern, Dächern, öffentlichen Plätzen und auch in privaten Gärten angesiedelt. Deshalb muss die Bevölkerung mithelfen, und selber aktiv werden.

«Wer das Berufkraut entdeckt, soll es ausreissen und in den Kehricht werfen; nicht auf den Kompost oder dem Grüngut mitgeben»,

wünscht sich der Landwirt, der Mutterkuhhaltung betreibt und grossen Wert auf eine gute Fleischqualität legt.

Martin Zimmermann hat mit der Gemeinde und dem Kanton Kontakt aufgenommen. Beide kennen das Problem und sind sehr bemüht, nach geeigneten Lösungen zu suchen. So bietet das Amt für Landwirtschaft Kurse für Landwirte und Gemeindeverantwortliche zu diesem Thema an. Parallel dazu gibt die Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz den Gemeinden Informationsmaterial ab. Zudem ist die Landwirtschafts- und Umweltdirektion im Dialog mit dem Kehrichtverband, wie eine fachgerechte Entsorgung der Neophyten unbürokratisch gewährleistet werden kann.



Nicht zu verwechseln mit der Kamille

Das Einjährige Berufkraut ist in Nordamerika beheimatet und wurde bei uns als Gartenpflanze eingeführt. Das Kraut kann bis zu einem Meter hoch werden und ist behaart. Im Gegensatz zur Kamille, die dem Berufkraut sehr ähnlich ist, hat der Korbblütler ungeteilte grob gezähnte Blätter. Ab Juli entstehen bereits reife Samen, die meist schon im Herbst keimen. Die Früchtchen können mit dem Wind kilometerweit fortgetragen werden. Keimfähige Samen bilden sich auch ohne Befruchtung. Daher kann aus einer einzigen Pflanze, die bis zu 50'000 Samen bilden kann, ein ganzer Bestand entstehen, was zu einer raschen Ausbreitung führt.

Das Berufkraut Der Neophyt wird etwa 30 bis 120 cm hoch und ist oben meist verzweigt und aufrecht. Seine Blätter sind hellgrün, beidseits behaart und meist gezähnt. Die weissen bis rosa Zungenblüten sind sehr schmal und ausgebreitet. Das Berufkraut sollte noch vor der Blüte (Mai/Juni) vorsichtig ausgerissen werden, sodass die Wurzelsprosse nicht abreissen. Das Kraut muss in der Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt werden und darf nicht als Grüngut im Kompost landen.

Niemals aufgeben

Das Berufkraut – ein unliebsamer Neophyt, der sich immer mehr verbreitet. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 20. Mai 2021)

Landwirt Zimmermann und seine Kollegen können das Problem nicht alleine lösen. Zwar bemühen sie sich, in ihrem Nutzland die Biodiversität zu gewährleisten, gleichermassen sind sie aber darauf angewiesen, dass die breite Bevölkerung miteinbezogen wird. So weist die Familie Zimmermann auch auf ihrer Website www.oberleh.ch auf die Problematik hin. «Es darf uns nicht gleichgültig sein, was in der Natur passiert. Wenn möglichst viele mithelfen, das Unkraut zu vernichten und deren Ausbreitung zu verhindern, haben wir eine Chance. Dann schaffen wir auf den Wiesen wieder Platz für unsere einheimischen Pflanzen und dürfen uns darüber freuen», sagt der Familienvater von drei Buben. Es sei ähnlich wie beim Schwingen; man müsse kämpfen und nie aufgeben.