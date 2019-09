Niederlage vor Bundesgericht: Das Hotel Europe bleibt in der Tourismuszone Das Bundesgericht hat entschieden: Das Grand Hotel Europe an der Haldenstrasse muss sich den Vorgaben der Stadtluzerner Tourismuszone fügen. Das Hotel bezeichnet diese als «hart», «willkürlich» und «unzumutbar». Simon Mathis

Muss sich den Auflagen der Tourismuszone unterordnen: Das Grand Hotel Europe an der Haldenstrasse 59. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Mai 2019)



Seit über sieben Jahren kämpft das Grand Hotel Europe an der Luzerner Haldenstrasse dagegen, zur Tourismuszone zu gehören, die 2014 eingeführt wurde. Nun muss das Hotel eine Niederlage vor Bundesgericht einstecken: Die Beschwerde wurde abgewiesen.

Hotels, Restaurants und Casinos in der Tourismuszone sind dazu verpflichtet, 80 Prozent der Fläche für touristische Zwecke zu nutzen. Ausserdem muss das Erdgeschoss «publikumsorientiert» sein. Es seien dies Vorgaben, die das Unternehmen «hart treffen», wird das Hotel im Bundesgerichtsentscheid zitiert. Sie seien «unzumutbar».

Das Bundesgericht sieht das anders. Die Vorgaben würden die Rentabilität des Betriebes nicht gefährden. Auch verletzten sie weder die Eigentumsgarantie noch die Wirtschaftsfreiheit des Viersternehotels.

Das Hotel kritisierte, es würde mittelfristig dazu gezwungen, das jetzige Betriebskonzept aufzugeben und das Erdgeschoss umzugestalten. Auch das Bundesgericht hält fest, dass das Erdgeschoss des Europe zurzeit «weit entfernt ist von einer publikumsöffentlichen Nutzung». Dennoch seien die Vorgaben verhältnismässig.

Gehört das Europe zur Luzerner Hotelmeile?

Dass das Hotel überhaupt in die Tourismuszone eingereiht wurde, bezeichnet das Unternehmen als Willkür. Das Grundstück liege nicht am Seeufer, sondern an der vielbefahrenen Haldenstrasse. Selbst im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) stehe, das Europe liege «weit aussen in der Halde».

Das Bundesgericht widerspricht: Das Hotel Europe bilde sehr wohl den Endpunkt der Hotelmeile am See. «Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, auch diesen Bereich für den Tourismus und die Bevölkerung zu erhalten», so die Einschätzung des Gerichts.

Update folgt.